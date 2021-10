Video Gol Highlights Lazio-Inter 3-1: Sintesi 16-10-2021

Video Gol e Highlights Lazio-Inter 3-1, 8° Giornata Serie A: la sblocca Perisic su rigore, pareggia Immobile dagli undici metri, completa la rimonta Felipe Anderson, la chiude Milinkovic-Savic

La Lazio batte in rimonta l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i biancocelesti, che cancellano la delusione della debacle in trasferta di due settimane fa fermando i nerazzurri, che registrano la prima sconfitta in campionato dopo sette risultati utili consecutivi.

Sintesi di Lazio-Inter 3-1

E’ una partita gagliarda nel primo tempo, disputata su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa cercano di fare possesso palla, ma non ci riescono visto che gli ospiti pressano con grandissima aggressività e allargano subito il gioco sulle fasce.

Dopo i tentativi imprecisi di Dzeko e Lucas Leiva, al 13′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Perisic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Hysaj su Barella.

I padroni di casa provano a reagire e si appoggiano su Pedro, che sembra l’unico capace di trasformare qualsiasi palla in azione offensiva, ma Handanovic si fa trovare pronto sulla conclusione di Basic e Immobile non trova la porta di testa, mentre ancora Pedro sfiora solo il palo.

In realtà, gli ospiti non si limitano a gestire e, anzi, cercano con insistenza il raddoppio sfruttando la condizione fisica di Barella, davvero dappertutto stasera, e Dimarco, imprendibile sulla sinistra, ma Reina fa il fenomeno sul destro a giro di Perisic da fuori area.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che calano sensibilmente i ritmi di gioco e gli ospiti non riescono più a comandare come prima e, anzi, sono i padroni di casa a prendere in mano il pallino del gioco e ad attaccare, chiudendo gli avversari nella propria metà campo.

Al 64′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Bastoni.

Il gol subito risveglia gli ospiti, che riprendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa la difesa dei padroni di casa, bravi a compattarsi e non lesinare di ripartire in contropiede.

E, infatti, al 81′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con il contropiede di Immobile, respinge Handanovic, ma arriva Felipe Anderson, che non può sbagliare sotto porta.

https://twitter.com/SerieA/status/1449432159798824964

Nel finale gli ospiti tentano il tutto e per tutto, ma si sbilanciano troppo e rischiano di affondare sui contropiedi di Immobile, che in realtà arriva al 91′ minuto, quando Milinkovic-Savic di testa chiude i giochi su calcio di punizione di Luis Alberto.

Highlights e Video Gol di Lazio-Inter 3-1:

Tabellino di Lazio-Inter 3-1

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj (21′ st Lazzari); Milinkovic, Leiva (39′ st Cataldi), Basic (21′ st Luis Alberto); Felipe Anderson (39′ st Akpa Akpro), Immobile, Pedro (30′ st Zaccagni).

A disp.: Strakosha, Escalante, Luis Alberto, Vavro, Radu, Moro, Muriqi. All.: Sarri



Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni (22′ st Dumfries); Dimarco, Barella, Brozovic, Gagliardini (22′ st Vecino), Darmian; Perisic (22′ st Correa); Dzeko (30′ st Martinez).

A disp.: Radu, Cordaz, Kolarov, Ranocchia, Calhanoglu, D’Ambrosio, Satriano. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Irrati

Marcatori: 12′ rig. Perisic (I), 19′ st rig. Immobile (L), 36′ st Felipe Anderson (L), 46′ st Milinkovic Savic (L)

Ammoniti: Basic, Milinkovic Savic, Felipe Anderson (L); Gagliardini, Bastoni, Martinez, Correa, Darmian (I)

Espulsi: –

