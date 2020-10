Video Gol Highlights Lazio-Inter 1-1: sintesi 4-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Inter 1-1, 3° Giornata Serie A: la sblocca Lautaro Martinez, pareggia Milinkovic-Savic, espulsione diretta per Immobile, palo per Vidal e rosso per doppia ammonizione a Sensi

Non vanno oltre il pareggio Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Serie A caratterizzata dalle polemiche.

Solo un punto per i biancocelesti, che cancellano il ko di mercoledì, portandosi a quota quattro punti in classifica, mentre i nerazzurri collezionano il terzo risultato utile consecutivo, fermandosi dopo due vittorie consecutive.

La sintesi di Lazio-Inter 1-1, 3° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre combattono su ogni pallone, non vogliono lasciare nulla all’avversario.

Dopo un tentativo di Perisic, i padroni di casa ci provano Correa e Luis Alberto, ma la grande palla gol è nei piedi di Lautaro Martinez.

E sarà proprio Lautaro Martinez al 30′ minuto a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio ribadendo in rete sulla respinta di Strakosha dopo la conclusione di Perisic sugli sviluppi di un calcio piazzato, che di fatto chiude la prima frazione di gioco.

E’ molto più bello il secondo tempo, visto che entrambe le squadre vogliono vincere e lasciano più spazio agli avversari per ripartire in contropiede.

Partono fortissimo gli ospiti, che sfiorano due volte il raddoppio con Lukaku e Lautaro Martinez, ma entrambe le conclusioni fanno la barba al palo.

Gol sbagliato, gol subito. Al 55′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con uno stacco di testa imperioso di Milinkovic-Savic su cross di Acerbi sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Si accende la partita, i padroni di casa si riversano nella metà campo degli avversari e prendono in mano il pallino del gioco, rendendosi pericolosi con Luis Alberto più volte, che trova un super Handanovic, e Immobile, poco cinico sotto porta.

Al 69′ minuto potrebbe cambiare la partita, visto che viene espulso Immobile per delle scintille con Vidal, lasciando i compagni in inferiorità numerica.

Eppure, i padroni di casa impegnano un super Handanovic con il solito Milinkovic-Savic, prima di subire la superiorità numerica degli ospiti, che si rendono pericolosi con Hakimi e Vidal, fermato dal palo, inframmezzato dalla conclusione di Correa.

Nel finale c’è ancora tempo per l’espulsione per doppia ammonizione a Sensi, che ristabilisce al 87′ minuto l’equilibrio numerico.

Video Gol Highlights di Lazio-Inter 1-1, 3° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Inter 1-1, 3° Giornata Serie A

Lazio-Inter 1-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6,5, Radu 6 [15′ Bastos 6 (1′ st Parolo)]; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (35′ st Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (35′ st Akpa Akpro 6), Marusic 5,5 (35′ Fares 5,5); Correa 5, Immobile 5.

Allenatore: Inzaghi 6

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5 (34′ st D’Ambrosio 6), De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 6, Barella 6, Gagliardini 6 (22′ st Sensi 5), Perisic 5 (22′ st Young 6); Vidal 7 (28′ st Brozovic 6); Martinez 6,5 (34′ st Sanchez 6), Lukaku 6.

Allenatore: Conte 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 30′ Martinez (I), 10′ st Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Fares (L), Lukaku (I), Vidal (I), Young (I), Lazzari (L), Patric (L), Barella (I)

Espulsi: Immobile (L), Sensi (I)

