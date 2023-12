Video Gol Highlights Lazio-Inter 0-2: Sintesi 17-12-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Inter 0-2, 16° Giornata Serie A: segnano Lautaro Martinez e Thuram

L’Inter batte la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo serale della domenica della sedicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che allungano il vantaggio sulle inseguitrici portandosi a quota quarantadue punti in classifica e frenando i biancocelesti dopo due risultati utili consecutivi, ora fermi a ventuno punti.

Sintesi di Lazio-Inter 0-2

Assenti Isaksen e Romagnoli per Maurizio Sarri, che sceglie Gila in difesa con Casale, Marusic e Lazzari a protezione di Provedel, chance importante per Kamada in mediana con Rovella e Guendouzi, in attacco il solito tridente costituito da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Indisponibili Cuadrado, Dumfries, De Vrij e Sanchez per Simone Inzaghi, che schiera Bisseck in difesa con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, spostando Darmian a centrocampo con Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Dimarco, mentre in attacco ci sono Lautaro Martinez e Thuram.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si giocano su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa sono bravi a fare possesso palla trovando anche buone trame offensive, ma gli ospiti sono bravi a rimanere compatti e risultano letali quando ripartono in contropiede.

Il più pericoloso è Thuram, anche ammonito, negli ospiti, mentre i padroni di casa si fanno vedere in attacco con Kamada e Immobile.

Al 40′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Lautaro Martinez, che trova il gol del vantaggio sfruttando il clamoroso errore di Marusic e saltando Provedel.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che rischiano di affondare nel finale sulla conclusione di Thuram.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano a reagire, mentre gli ospiti continuano con compattezza e contropiedi.

Dopo i tentativi di Rovella e Kamada, che esce per Luis Alberto, e l’ammonizione di Barella, al 67′ minuto gli ospiti raddoppiano con Thuram al termine di una bellissima triangolazione proprio tra il centrocampista e Lautaro Martinez.

Entrano Carlos Augusto, Frattesi, Cataldi, Pedro, Arnautovic e Castellanos al posto di Dimarco, Barella, Rovella, Zaccagni, Thuram e Felipe Anderson.

Ci prova Mkhitaryan prima dell’espulsione di Lazzari al 87′ minuto per proteste, mentre viene ammonito Casale e c’è spazio anche per Klaassen e Asllani per Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Nel finale gli ospiti sfiorano più volte il tris con Frattesi e Mkhitaryan, ma rischiano sul tentativo di Guendouzi.

Highlights e Video Gol di Lazio-Inter 0-2:

Tabellino di Lazio-Inter 0-2

Marcatori: 39’p.t. Martinez (I), 21’ s.t. Thuram (I)

Assist: –

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Casale, Lazzari; Kamada (dal 20’ s.t. Luis Alberto), Rovella (dal 28’ s.t. Cataldi), Guendouzi; Zaccagni (dal 28’ s.t. Pedro), Immobile, F. Anderson (dal 34’ s.t. Castellanos) . All.: Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (dal 24’s.t. Frattesi), Calhanoglu (dal 43’ s.t. Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 24’s.t. Carlos Augusto); Thuram (dal 32’ s.t. Arnautovic), Lautaro (dal 43’ s.t. Klaassen). All.: Inzaghi

Arbitro: sig. Maresca – sez. Napoli

Ammoniti: 26’p.t. Thuram (I), 16’ s.t. Barella (I), 35’s.t. Casale (L)

Espulsi: 41’s.t. Lazzari (L)