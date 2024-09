Video Gol Highlights Lazio-Hellas Verona 2-1: Sintesi 16-9-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Hellas Verona 2-1, 4° Giornata Serie A: segnano Dia, Tengstedt e Castellanos

La Lazio batte l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo posticipo serale della quarta giornata di Serie A.

Seconda vittoria in campionato e secondo risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che si portano a quota sette punti, mentre gli scaligeri continuano ad alternare i propri risultati in casa e in trasferta.

Sintesi di Lazio-Hellas Verona 2-1

Squadra titolare per Marco Baroni, che punta su Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa davanti a Provedel, in mediana i soliti Rovella e Guendouzi, dal primo minuto Isaksen e Dia con Zaccagni sulla trequarti alle spalle di Castellanos unica punta.

Non ci sono Cruz e Serdar per Paolo Zanetti, che schiera Daniliuc, Coppola e Dawidowicz in difesa a protezione di Montipò, a centrocampo Tchatchoua, Belahyane, Silva e Lazovic, sulla trequarti Harroui e Kastanos agiscono alle spalle di Tengstedt unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto.

Partono fortissimi i padroni di casa, subito pericolosi con Castellanos e, poi, in rete con Dia, che al 5′ minuto sblocca il risultato su assist geniale di Zaccagni.

Grande risposta degli ospiti, che subito pareggiano al 7′ minuto con Tengstedt, lanciato in porta da una verticalizzazione di Kastanos.

La partita è viva, ci sono continui capovolgimenti di fronte, tanta qualità in campo ed aggressività tra le due squadre, che si rendono pericolose con Rovella, Lazovic e Castellanos.

E’ proprio Castellanos a riportare in vantaggio i padroni di casa al 20′ minuto su secondo assist di Zaccagni.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, abbassano il baricentro e i padroni di casa ne approfittano per gestire il possesso palla, facendosi vedere in attacco con Dia, Castellanos e Nuno Tavares, ma Montipò si fa trovare pronto, mentre vengono ammoniti Gila, Tchatchoua e Rovella.

Calano sensibilmente i ritmi della partita in un secondo tempo sicuramente più equilibrato, in cui i padroni di casa provano a gestire il vantaggio e gli ospiti cercano soluzioni alternative a raggirare la difesa avversaria.

Dopo i tentativi di Isaksen, Castellanos e la doppia parata decisiva di Montipò su Dia e Nuno Tavares, entrano Mosquera, Castrovilli, Tchaouna, subito pericoloso, Alidou, Vecino e Faraoni al posto Kastanos, dell’argentino infortunato, dello svedese, Harroui, Rovella e Lazovic.

Nel finale si riaccende la partita con le tante occasioni Tchaouna, Romagnoli e Tchatchoua, mentre viene ammonito Tengstedt e c’è spazio anche per Marusic, Noslin, Sarr e Cisse per Lazzari, il pericoloso Zaccagni, Daniliuc e Silva.

Highlights e Video Gol di Lazio-Hellas Verona 2-1:

Tabellino di Lazio-Hellas Verona 2-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (44′ st Marusic sv), Gila 5,5, Romagnoli 5,5, Tavares 6,5; Guendouzi 6, Rovella 5,5 (36′ st Vecino 6); Isaksen 6 (21′ st Tchaouna 6), Dia 7, Zaccagni 6,5 (44′ st Noslin sv): Castellanos 7 (21′ st Castrovilli 6). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro. All.: Baroni 6,5.



Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 5,5, Coppola 6, Daniliuc 5,5 (44′ st Sarr sv); Tchatchoua 5,5, Belahyane 6, Dani Silva 5,5 (44′ st Cissè sv), Lazovic 6 (21′ st Faraoni 6); Kastanos 6,5 (8′ st Mosquera 5,5), Harroui 6 (22′ st Alidou 6); Tengstedt 7. A disp.: Berardi, Perilli, Bradaric, Okou, Magnani, Ghilardi, Sishuba, Lambourde, Livramento, Ajayi. All.: Zanetti 6.



Arbitro: Zufferli

Marcatori: 5′ Dia (L), 7′ Tengstedt (V), 20′ Castellanos (20′)

Ammoniti: Rovella (L), Tchatchoua (V), Gila (L), Tengstedt (V)

