Video Gol Highlights Lazio-Genoa 3-0: Sintesi 27-10-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Genoa 3-0, 9° Giornata Serie A: segnano Vecino, Noslin e Pedro

La Lazio batte il Genoa allo Stadio Olimpico di Roma nella nona giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano alla vittoria e si portano a quota sedici punti, mentre i liguri confermano le proprie difficoltà rimanendo fermi a sei punti e in piena zona retrocessione.

Sintesi di Lazio-Genoa 3-0

Indisponibili Lazzari e Romagnoli per Marco Baroni, che schiera Marusic, Patric, Gila e Nuno Tavares in difesa davanti a Provedel, in mediana Guendouzi e Rovella, sulla trequarti ci sono Noslin, Dia e Isaksen alle spalle di Castellanos unica punta.

Solita lista chilometrica di infortunati per Alberto Gilardino, orfano di Bani, De Winter, Ekuban, Gollini, Malinovskyi, Messias e Vitinha. Ci sono Vogliacco, Vasquez, Matturro e Sabelli in difesa a protezione di Leali, avanzati Zanoli e Martin a centrocampo con Miretti, Frendrup e Thorbsy, unica punta Pinamonti.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti risultano molto compatti in fase difensiva e in difficoltà con palla al piede.

Dopo un tentativo di Nuno Tavares, al 21′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Noslin, che trova il gol del vantaggio con una meravigliosa giocata personale.

Vengono ammoniti Sabelli e lo stesso Noslin, gli ospiti non riescono proprio a reagire, anche perché i padroni di casa sono bravissimi a gestire il momento con qualità e personalità, rendendosi ancora pericolosi nel finale con Nuno Tavares.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Norton-Cuffy al posto di Sabelli, ma non cambia il copione della partita.

Dopo un tentativo di Castellanos e il giallo a Gila, entrano Badelj, Ekhator, Ankeye, subito sostituito da Melegoni, Vecino, Pedro, Tchaouna, Castrovilli e Gigot al posto di Zanoli, Thorsby, Miretti, Isaksen, Dia, Noslin, Rovella e Gila stesso.

Al 84′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Pedro, bravo a sfruttare al meglio il cross di Castellanos.

Nel finale c’è spazio anche per il gol di Vecino, che al 95′ minuto cala il tris sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Highlights e Video Gol di Lazio-Genoa 3-0:

Tabellino di Lazio-Genoa 3-0

Marcatori: 21’p.t. Nosiln (L), 40’s.t. Pedro (L), 45’+5s.t. Vecino (L)



Assist: 45’+5s.t. Tavares (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila (dal 38’s.t. Gigot), Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella (dal 38s.t. Castrovilli); Isaksen (dal 15’s.t. Pedro), Dia (dal 15’s.t. Vecino), Noslin (dal 32’s.t. Tchaouna); Castellanos. All.: Baroni

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli (dal 1’s.t. Norton-Cuffy), Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (dal 16’s.t. Ekhator), Frendrup, Miretti (dal 16’ s.t. Badelj), Martin, Thorsby (dal 16’s.t. Ankeye e dal 26’s.t. Melegoni); Pinamonti. All.: Gilardino.

Arbitro: sig. Marco Piccinini – sez. Forlì

Ammoniti: 22’p.t. Sabelli (G), 28’p.t. Noslin (L), 9’s.t. Gila (L), 21’s.t. Marusic (L)

Espulsi: –

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.