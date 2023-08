Video Gol Highlights Lazio-Genoa 0-1: Sintesi 27-8-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Genoa 0-1, 2° Giornata Serie A: rete di Retegui

Il Genoa batte la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nella seconda partita serale della domenica della seconda giornata di Serie A.

Seconda sconfitta consecutiva clamorosa per i biancocelesti, che perdono anche in casa nell’esordio davanti al proprio pubblico facendo fare bella figura ad una neo promossa, capace di cancellare la debacle della prossima settimana.

Sintesi di Lazio-Genoa 0-1

Out Marcos Antonio e Pedro per Maurizio Sarri, che schiera Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa davanti a Provedel, conferma Kamada a centrocampo con Cataldi e Luis Alberto e il tridente d’attacco formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Non ci sono Matturro, Messias, Pajac e Vogliacco per Alberto Gilardino, che schiera il 4-3-2-1 con Sabelli, Bani, Dragusin e Vasquez in difesa a protezione di Martinez, a centrocampo ci sono Frendrup, Badelj e Strooman a dare equilibrio al tridente d’attacco ormato da Gudmundsson, Retegui e Malinovskyi.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti sono sul pezzo, chiudono tutti gli spazi e non lesinano nelle ripartenze.

Partono meglio gli ospiti, che si rendono pericolosi con Retegui e Vasquez, quest’ultimo fermato clamorosamente dal palo.

E’ solo il preludio per il gol del vantaggio, che arriva al 16′ minuto quando gli ospiti sbloccano il risultato con Retegui, al posto giusto al momento giusto con il suo tap in vincente sulla respinta di Provedel alla conclusione di Frendrup.

I padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi con Kamada nel finale, sul quale salva tutto Bani, dopo le ammonizioni di Frendrup e Cataldi.

Anche il secondo tempo è molto equilibrato, seppur siano i padroni di casa a farne da padroni, visto che gli ospiti si abbassano molto e chiudono tutti gli spazi.

Ci provano Luis Alberto e Zaccagni, ma a sfiorare il pareggio è Immobile, che viene fermato dalla traversa dopo il giallo a Malinovskyi, coinvolto nella girandola dei cambi che vedono protagonisti anche Pellegrini, Isaksen, Vecino, Thorsy, Hefti, Ekuban e Castellanos subentrare per Marusic, Felipe Anderson, Kamada, Frendrup, Retegui e Cataldi.

I più pericolosi sono proprio Vecino e Castellanos nel finale, in cui entrano anche Martin e Jagiello per Sabelli e Gudmundsson, e con un Ekuban poco cinico, mentre vengono ammoniti Immobile, Pellegrini e Zaccagni.

Highlights e Video Gol di Lazio-Genoa 0-1:

Tabellino di Lazio-Genoa 0-1

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (Dal 67′ Pellegrini); Kamada (Dal 67′ Vecino), Cataldi (Dal 79′ Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (Dal 67′ Isaksen), Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (Dal 85′ Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman (Dal 70′ Thorsby), Badelj, Frendrup; Malinovskyi (Dal 70′ Hefti), Gudmunsson (Dal 94′ Jagiello); Retegui (Dal 70′ Ekuban). All.: Gilardino.

Arbitro: Marinelli

Gol: 16′ Retegui (G)

Ammoniti: Cataldi, Frendrup, Malinovskyi, Pellegrini, Zaccagni, Immobile