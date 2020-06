Video Gol Highlights Lazio-Fiorentina 2-1: sintesi 27-6-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Fiorentina 2-1, 28° Giornata Serie A: la sblocca Ribery con una magia, Ghezzal colpisce una traversa, pareggia Immobile su rigore, la ribalta Luis Alberto, espulso Vlahovic per gomitata grazie al Var e anche Inzaghi per proteste

La Lazio torna alla vittoria battendo in rimonta la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma nell’anticipo della 28° giornata di Serie A, 9° turno del girone di ritorno.

I biancocelesti rispondono alla capolista e restano a quattro punti di distanza, cancellando la sconfitta dello scorso turno che aveva un po’ snervato tutto l’ambiente.

I viola si fermano dopo quattro risultati utili consecutivi, in realtà però da ben tre pareggi consecutivi, evidenziando un periodo di difficoltà.

La sintesi di Lazio-Fiorentina 2-1, 28° Giornata Serie A

E’ una partita non proprio bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Molto meglio i padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, hanno il possesso palla, quasi un monologo, ma gli ospiti si difendono compatti e fanno male in contropiede.

Ci provano subito Caicedo e Luis Alberto, rispondono Dalbert e Pezzella, ma manca la precisione, non invece Ribery, che al 25′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio con una vera e propria magia da grande fuoriclasse.

I padroni di casa hanno una reazione di rabbia pura, si riversano nella metà campo avversaria, aggrediscono gli ospiti con intensità e commettendo anche qualche fallo di troppo, ma Dragowski alza la saracinesca su Parolo e Immobile, mentre Bastos si divora il gol “alla Gagliardini” e Luis Alberto non trova la porta in più occasioni.

Il secondo tempo sembra molto diverso, visto che entrano meglio gli ospiti, che gestiscono molto bene il possesso palla a centrocampo, non soffrono in difesa e in attacco sono sempre micidiali.

Infatti, gli ospiti potrebbero raddoppiare prima con Castrovilli e poi con Ghezzal, ma il primo trova una super risposta di Strakosha, mentre il secondo viene fermato da una beffarda traversa.

Dopo le conclusioni di Milenkovic, imprecisa, e Jony, attento Dragowski, al 67′ minuto i padroni di casa pareggiano con il calcio di rigore di Immobile, fischiato dall’arbitro per fallo di Dragowski su Caicedo.

La partita si infiamma, visto che le due squadre vogliono assolutamente vincere, si allungano molto e ci sono continui capovolgimenti di fronte, ma Immobile e Ghezzal sono poco cinici da buona posizione.

Nel finale i padroni di casa completano la rimonta al 83′ minuto ribaltando il risultato con il gol di Luis Alberto, di fatto chiudendo la partita, visto che gli ospiti non hanno più la forza per reagire e al 95′ minuto viene espulso Vlahovic per gomitata su Patric, grazie al Var e viene espulso anche Inzaghi per proteste.

Video Gol Highlights di Lazio-Fiorentina 2-1, 28° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Fiorentina 2-1, 28° Giornata Serie A

LAZIO-FIORENTINA 2-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 5, Acerbi 6, Bastos 5 (1′ st Radu 6); Lazzari 6 (36′ st Marusic sv), Milinkovic-Savic 5,5, Parolo 5, Luis Alberto 6,5 (46′ st D. Anderson sv), Jony 6 (36′ st Lukaku sv); Caicedo 6 (23′ st Correa 6), Immobile 6. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Cataldi, A. Anderson. Armini, Silva. All.: S. Inzaghi 6.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Ceccherini 6 (29′ st Venuti 6); Lirola 6, Ghezzal 6,5, Badelj 5,5 (38′ st Pulgar sv), Castrovilli 6, Dalbert 5,5 (1′ st Igor 6); Ribery 7,5 (38′ st Sottil sv), Cutrone 5 (18′ st Vlahovic 4). A disp.: Terracciano, Brancolini, Dalle Mura, Terzic, Duncan, Agudelo, Benassi, Sottil. All. Carrillo 6.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 25′ Ribery (F), 22′ st rig. Immobile (L), 38′ st Luis Alberto (L)

Ammoniti: Parolo, Milinkovic-Savic, Bastos, Jony, Radu (L); Dalbert, Milenkovic (F)

Espulsi: 50′ st Vlahovic (F) per gioco violento;

Note: espulso al 51′ st S. Inzaghi (L) per proteste

©RIPRODUZIONE RISERVATA

