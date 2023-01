Video Gol Highlights Lazio-Fiorentina 1-1: Sintesi 29-1-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Fiorentina 1-1, 20° Giornata Serie A: segnano Casale e Nico Gonzalez

Solo un pareggio tra Lazio e Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo della domenica pomeriggio della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che venivano da due bellissime vittorie e si portano a quota trentotto punti in classifica.

I toscani tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive e raggiungono quota ventiquattro punti in classifica, con un vantaggio di dodici punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Lazio-Fiorentina 1-1

Assente il solo Radu per Maurizio Sarri, che conferma la squadra che tanto ha fatto bene nell’impegno di pochi giorni fa con Hysaj in difesa al fianco di Romagnoli, Casale e Marusic, davanti a Provedel, ancora Cataldi con Luis Alberto e Milinkovic-Savic e il tridente d’attacco composto da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson.

Non ci sono Sottil e Castrovilli per Vincenzo Italiano, che ritrova Dodò in difesa, dove schiera Ranieri con Milenkovic e Biraghi a protezione di Terracciano, punta su Barak, Amrabat e Bonaventura in mediana e lancia Jovic nel tridente d’attacco completato da Kouame e Nico Gonzalez.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre amanti del possesso palla, attente in fase difensiva e sempre propositive in contropiede.

Al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Casale, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Luis Alberto, praticamente alla prima occasione.

Grande reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi con Barak e Nico Gonzalez, imprecisi.

Nel finale vengono ammoniti Zaccagni e Kouame dopo la conclusione di Luis Alberto, che non trova la porta, e l’intervento decisivo di Provedel su Jovic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Saponara al posto di uno spento Kouame e sembra subito dare quel qualcosa in più mancato nella prima frazione di gioco agli ospiti.

Infatti, dopo un tiro centrale di Bonaventura, al 49′ minuto gli ospiti pareggiano con un sinistro a giro bellissimo di Nico Gonzalez.

⏱️ FT | Un punto per parte dalla sfida dell'Olimpico. #LazioFiorentina pic.twitter.com/QsTgDBOAjI — Lega Serie A (@SerieA) January 29, 2023

I padroni di casa non ci stanno, vogliono assolutamente vincere e ricominciano ad attaccare, ma lasciano spazi che gli ospiti provano a sfruttare al meglio.

La partita diventa bellissima, molto divertente e spettacolare, continui capovolgimenti di fronte e tante occasioni, come quelle che capitano a Marusic e Felipe Anderson da una parte e a Nico Gonzalez e Saponara dall’altra.

La palla gol è nei piedi di Jovic, ma Provedel è superlativo, tra le sostituzioni che vedono coinvolti Mandragora, Ikone, Marcos Antonio, Vecino, Immobile e Lazzari subentrare per Bonaventura, Nico Gonzalez, Cataldi, Luis Alberto, Pedro e Hysaj, anche ammonito, come lo stesso Saponara.

Nel finale c’è ancora tempo per i tentativi di Mandragora e Immobile, che viene anche ammonito, e spazio per Cabral e Igor, che subentrano al posto di Jovic e Ranieri, mentre Milinkovic-Savic viene fermato dalla traversa.

Highlights e Video Gol di Lazio-Fiorentina 1-1:

Tabellino di Lazio-Fiorentina 1-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Casale 7, Romagnoli 6,5, Hysaj 6,5 (26′ st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 6 (18′ st M. Antonio 6), Luis Alberto 6 (18′ st Vecino 6); Pedro 5,5 (26′ st Immobile 6), Anderson 5,5, Zaccagni 6,5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Romero, Bertini, Basic, Fares, Cancellieri. All.: Sarri 5,5.



Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6, Ranieri 6,5 (39′ st Igor sv), Milenkovic 6,5, Biraghi 5,5; Barak 5,5, Amrabat 6, Bonaventura 5,5 (28′ st Mandragora 6); Kouamé 5,5 (1′ st Saponara 6,5), Jovic 5 (39′ st Cabral sv), Gonzalez 7 (29′ st Ikoné 6). A disp.: Cerofolini, Sirigu, Terzic, Venuti, Quarta, Duncan, Amatucci. All.: Italiano 6.



Arbitro: Colombo

Marcatori: 8′ Casale (L), 4′ st Gonzalez (F)

Ammoniti: Zaccagni, Immobile (L); Kouamé, Saponara, Amrabat (F)

Espulsi: nessuno