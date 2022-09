Video Gol Highlights Lazio-Feyenoord 4-2: Sintesi 8-9-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Feyenoord 4-2, 1° Giornata Gruppo F Europa League: segnano Luis Alberto, Felipe Anderson e doppietta di Vecino e Gimenez

La Lazio distrugge il Feyenoord allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del Gruppo F di Europa League.

Vittoria schiacciante per i biancocelesti, che cancellano l’ultima sconfitta in campionato dimostrando di voler affrontare le coppe europee con lo spirito giusto, ma attenzione al finale troppo apatico.

Brutta sconfitta per i finalisti della scorsa edizione della terza coppa europea, che dovranno rifarsi già la prossima settimana se non vogliono uscire subito dalla competizione, nonostante un bel finale di gara.

Sintesi di Lazio-Feyenoord 4-2

Poco turnover per Maurizio Sarri, che si affida a Gila in difesa con Hysaj, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel, mentre in mediana sceglie Vecino con Cataldi e Luis Alberto. In attacco spazio al tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Out Geertruida per Arne Slot, che punta su Bijlow a porta, Pedersen, Trauner, Hancko e Hartman in difesa. A centrocampo giocano Timber, Kokcu e Szymanski. In attacco spazio al tridente costituito da Walemark, Danilo e Dilrosun.

E’ una partita bellissima in un primo tempo assolutamente stradominato dai padroni di casa, che mettono in campo intensità nel ritmo e aggressività nel pressing, ma soprattutto dimostrano una qualità davvero superiore agli avversari.

I padroni di casa sbloccano subito il risultato al 4′ minuto trovando il gol del vantaggio con Luis Alberto su assist di Vecino.

Piena fase di dominio per i padroni di casa, che al 15′ minuto raddoppiano con Felipe Anderson, poco prima ammonito, al termine di un contropiede.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore, attaccare a testa bassa e sfiorare più volte il terzo gol, che arriva effettivamente al 28′ minuto con Vecino, al posto giusto al momento giusto con il suo tap-in vincente dopo la respinta del portiere alla conclusione di Zaccagni.

Gli ospiti non ci sono proprio in campo e rischiano di affondare e la goleada nel finale, quando Luis Alberto viene fermato dalla traversa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Jahanbakhsh per Szymanski e con il tentativo di reazione degli ospiti, che alzano il baricentro e finalmente riescono a farsi vedere in attacco con Walemark e Timber.

Eppure, i padroni di casa fanno paura in contropiede, rendendosi pericolosi con uno sfortunato e poco cinico Immobile prima del poker firmato ancora da Vecino, che al 64′ minuto si regala una bella doppietta su assist perfetto di Luis Alberto in questo scambio di favori.

Entrano Wieffer e Pereira per Dilrosun e Gimenez e, finalmente, gli ospiti provano a rendere meno amara la sconfitta, quando al 69′ minuto proprio Gimenez accorcia trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Vecino.

Girandola di sostituzioni con l’entrata in campo di Paixao, Basic, Cancellieri, Milinkovic-Savic, Idrissi, Patric e Radu al posto di Timber, Luis Alberto, Immobile, Vecino, Walemark, Romagnoli e Marusic e viene ammonito proprio Idrissi

Nel Gimenez si regala una bella doppietta al 90′ minuto, ribandendo in rete dopo la respinta del portiere alla conclusione di Idrissi e il VAR cancella un rigore per fallo inesistente di Gila subito dopo l’errore sotto porta di Cancellieri.

Highlights e Video Gol di Lazio-Feyenoord 4-2:

Tabellino di Lazio-Feyenoord 4-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 6, Romagnoli 6,5 (27′ st Patric 6), Marusic 6,5 (30′ st Radu sv); Vecino 7,5 (25′ st Milinkovic-Savic 6), Cataldi 6, Luis Alberto 7,5 (25′ st Basic 6); Felipe Anderson 7, Immobile 6 (25′ st Cancellieri 6), Zaccagni 6,5. A disp.: Maximiano, Magro, Marcos Antonio, Casale, Romero, Lazzari, Bertini. All.: Sarri 7.



Feyenoord (4-3-3): Bijlow 5; Pedersen 4, Trauner 4, Hancko 4, Hartman 4,5; Timber 5 (41′ st Paixao sv), Kokcu 5,5, Szymanski 5 (1′ st Jahanbakhsh 5,5); Walemark 5 (25′ st Idrissi 6), Pereira 5 (19′ st Gimenez 6,5), Dilrosun 5 (19′ st Wieffer 6). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Bjorkan, Rasmussen, Lopez, Benita, Taabouni. All.: Slot 5.



Arbitro: de Burgos (Spagna)

Marcatori: 3′ Luis Alberto (L), 15′ Felipe Anderson (L), 28′ Vecino (L), 18′ st Vecino (L), 24′ st rig. Gimenez (F), 43′ st Gimenez (F)

Ammoniti: Felipe Anderson (L), Idrissi (F)

Espulsi: nessuno