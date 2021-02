Video Gol Highlights Lazio-Cagliari 1-0: Sintesi 7-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Cagliari 1-0, 21° Giornata Serie A: decisiva la rete di Immobile

La Lazio batte il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo serale della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Quinta vittoria consecutiva per i biancocelesti, che continuano la propria rimonta in classifica portandosi al quarto posto.

Altra sconfitta per i sardi, che non riescono proprio ad uscire dalla crisi di prestazioni e risultati, nonostante la conferma del proprio allenatore.

La sintesi di Lazio-Cagliari 1-0

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti si difendono compatti dietro la linea della palla per cercare di chiudere tutti gli spazi, non riuscendo però a ripartire in contropiede.

Dopo una conclusione di Nainggolan alta sulla traversa, i padroni di casa iniziano il loro assalto alla porta di Cragno, che si supera più volte su Luis Alberto e Immobile.

Cambia leggermente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti provano ad alzare il baricentro e a farsi vedere in attacco, mentre i padroni di casa continuano a macinare il solito gioco.

Dopo il clamoroso errore sotto porta di Marin, con mezzo miracolo di Reina, e la parata di Cragno su Immobile, proprio quest’ultimo riesce a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio al 60′ minuto, approfittando della sponda di Milinkovic-Savic sul cross di Lazzari.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo degli avversari, che rischiano sul destro al volo di Joao Pedro e sul clamoroso errore sotto porta di Pereiro, mentre Reina è attento sul destro di Nandez.

Video Gol Highlights di Lazio-Cagliari 1-0

Il tabellino di Lazio-Cagliari 1-0

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio (37′ st Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (20′ st Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (38′ st Escalante), Luis Alberto (20′ st Akpa Akpro), Marusic; Correa (28′ st Muriqi), Immobile.

A disp.: Alia, G. Pereira, A. Pereira, Hoedt, Caicedo, Fares. All.: S. Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa (31′ st Simeone), Nandez, Marin, Lykogiannis (7′ st Tripaldelli); Nainggolan (39′ st Pereiro), Joao Pedro; Pavoletti (39′ st Cerri).

A disp.: Aresti, Vicario, Calabresi, Tramoni, Asamoah, Carboini. All.: Di Francesco

Arbitro: Irrati

Marcatori: 16′ st Immobile (L)

Ammoniti: Correa, Parolo (L); Nandez (C)

Espulsi: –

