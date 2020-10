Video Gol Highlights Lazio-Bologna 2-1: sintesi 24-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Bologna 2-1, 5° Giornata Serie A: la sblocca Luis Alberto, raddoppia Immobile, segna anche l’ex De Silvestri

La Lazio batte il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della quinta giornata di Serie A.

Vittoria importantissima per i biancocelesti, la seconda consecutiva contando anche quella in coppa, ma solo la seconda in questo campionato, in cui ha collezionato finora un totale di sette punti.

Bruttissima sconfitta per i felsinei, che continuano a subire troppi gol collezionando la terza sconfitta consecutiva in un campionato che li vedono solo a tre punti in classifica.

La sintesi di Lazio-Bologna 2-1, 5° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Molto meglio gli ospiti, che mettono in campo maggiore intensità e aggressività, mentre i padroni di casa risultano fin troppo passivi.

Al 13′ minuto viene annullato il possibile gol di Svanberg, per un fallo, invero fin troppo leggero, di Schouten.

I padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi, diversamente dagli ospiti, che sembrano avere maggiore energia in mezzo al campo, come dimostra anche il tentativo di Palacio.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa mostrano tutta la propria qualità, approfittando del calo degli ospiti, che sembrano non avere grande determinazione.

Ci prova Akpa-Akpro poco prima della meraviglia di Luis Alberto, che al 54′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio dopo un ottimo recupero palla sulla trequarti.

Gli ospiti reagiscono con rabbia, attaccano a testa bassa, ma si allungano molto, situazione che va a genio per i padroni di casa, che sono bravissimi a ripartire in contropiede.

Dopo la conclusione di Orsolini, che colpisce la traversa, al 76′ minuto Immobile raddoppia su assist di Fares in rovesciata.

Così inizia il grande assalto degli ospiti alla porta di Reina, che si fa trovare pronto sul tiro di Barrow e la zampata di Soriano, riaprendo inutilmente il match nel finale al 92′ minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato con De Silvestri.

Video Gol Highlights di Lazio-Bologna 2-1, 5° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Bologna 2-1, 5° Giornata Serie A

LAZIO-BOLOGNA 2-1

Lazio (3-5-2): Reina 6,5; Patric 6, Hoedt 6,5, Acerbi 6; Marusic 5,5 (42′ st Lazzari 6), Akpa Akpro 6,5, Leiva 6 (42′ st Escalante 6 (34′ st Parolo sv)), L. Alberto 7 (34′ st Pereira), Fares 6,5; Correa 6,5 (18′ st Muriqi 5,5), Immobile 6,5. A disp.: Alia, Luiz Felipe, Vavro, Anderson, Caicedo. All.: S. Inzaghi 6,5.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5,5; De Silvestri 6, Danilo 5, Tomiyasu 5, Hickey 5,5 (44′ st Denswil sv); Schouten 5,5, Svanberg 5,5 (27′ st Baldursson 6); Orsolini 6 (36′ st Vignato sv), Soriano 5,5, Sansone 5 (36′ st Santander 6); Palacio 5,5 (27′ st Barrow 6). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Mbaye, Calabresi, Paz, Kingsley, Dominguez. All.: Mihajlovic 5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 9′ st Luis Alberto (L), 32′ st Immobile (L), 46′ st De Silvestri (B)

Ammoniti: Acerbi, Hoedt, Akpa Akpro (L); Tomiyasu, Svanberg (B)

Espulsi: nessuno

