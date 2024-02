Video Gol Highlights Lazio-Bayern Monaco 1-0: Sintesi 14-2-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Bayern Monaco 1-0, Andata Ottavi di finale Champions League: decide il rigore di Immobile

La Lazio batte il Bayern Monaco allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sintesi di Lazio-Bayern Monaco 1-0

Assenti Vecino, Rovella e Zaccagni per Maurizio Sarri, che sceglie Cataldi in mediana con Guendouzi e Luis Alberto e, soprattutto, Isaksen in attacco con Immobile e Felipe Anderson, confermando Gila e Hysaj in difesa al fianco di Romagnoli e Maurisic a protezione di Provedel.

Indisponibili Coman, Davies, Gnabry, Laimer, Peretz e Sarr per Thomas Tuchel, che schiera Mazraoui, Kim, Upamecano e Guerreiro in difesa davanti a Neuer, in mediana Kimmich con Goretzka, mentre sulla trequarti punta su Musiala, Muller e Sane alle spalle di Kane unica punta.

E’ una partita davvero divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa non rimangono a guardare e rispondono agli avversari con la stessa moneta.

Da una parte, ci provano Kane, Kimmich, Sane e Musiala, mentre dall’altra rispondono Luis Alberto e Guendouzi, ma manca sempre la giocata vincente.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal possesso palla degli ospiti e dall’ottima fase difensiva dei padroni di casa.

Dopo la grande parata di Neuer su Isaksen e l’imprecisione di Kane sotto porta, si fa male Hysaj, che viene sostituito da Lazzari.

Al 69′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Immobile, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Upamecano, espulso, Isaksen, con ammonizione a Kimmich per proteste.

Dentro Patric, Kamada, Choupo-Moting, Tel, De Ligt, Castellanos e Pedro, fuori Gila, Luis Alberto, Muller, Sane, Goretzka, Isaksen e Immobile.

Gli ospiti non riescono proprio a reagire, forse anche perché impossibilitati dall’inferiorità numerica, e i padroni di casa ne approfittano per gestire il vantaggio sfiorando anche il raddoppio nel finale con Felipe Anderson e Pedro.

Highlights e Video Gol di Lazio-Bayern Monaco 1-0:

Tabellino di Lazio-Bayern Monaco 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (36′ st Patric), Romagnoli, Hysaj (15′ st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (36′ st Kamada); Isaksen (29′ st Pedro), Immobile (29′ st Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Magro, Casale, Napolitano. All.: Sarri



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka (28′ st De Ligt); Sané (37′ st Tel), Müller (37′ st Choupo-Moting), Musiala; Kane.

A disp.: Ulreich, Schmitt, , Dier, Zaragoza, Boey, Pavlovic. All.: Tuchel



Arbitro: Letexier

Marcatori: 24′ st rig. Immobile (L)

Ammoniti: Kimmich (B)

Espulsi: 24′ st Upamecano (B) – eccesso di fo