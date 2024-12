Video gol-highlights Lazio-Atalanta 1-1: sintesi 28-12-2024

Video gol-highlights di Lazio-Atalanta 1-1: Brescianini risponde a Bashiru.

La sintesi di Lazio-Atalanta 1-1

Inizia meglio la Lazio. Alta la pressione degli uomini di Baroni, che ci provano per primi con un tiro di Castellanos, di poco alto.

Ancora Castellanos impegna due volte Carnesecchi, prima che Guendzoui ci provi con un mancino che colpisce il montante.

Prima occasione anche per la Dea: palla recuperata da De Ketelaere sulla trequarti e messa in mezzo per Zappacosta, il cui destro si spegne al lato di poco.

Lazio in vantaggio con Bashiru al 27′: palla di Rovella, in verticale, per la mezzala che sorprende Carnesecchi.

Sul finire di tempo, Tchaouana prova una conclusione dal limite, ma la palla termina al lato.

Entra con un piglio diverso l’Atalanta nella ripresa: l’asse Bellanova-Cuadrado prova a confezionare il pari, col colombiano che manda fuori, di testa.

Provedel, qualche minuto dopo, si oppone a una grande conclusione di Lookman. Ancora il centravanti atalantino ci prova con un tiro dal limite, di poco fuori, mentre su azione d’angolo si vede respingere il gol del pari da Pellegrini, sulla linea.

La Lazio si fa vedere in contropiede: Dia va al tiro, ma Carnesecchi risponde presente.

L’Atalanta pareggia, nel finale, con Brescianini: il giovane segna, a porta sguarnita, su servizio di Lookman, intelligentemente servito da Zaniolo.

Finisce 1-1, con l’Atalanta che mantiene la vetta della classifica, ma si vede avvicinare dall’Inter.

Highlights e Video gol di Lazio-Atalanta 1-1

Il tabellino di Lazio-Atalanta 1-1

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lu. Pellegrini, Isaksen, Dia, Gigot, Castrovilli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi: Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: R. Patricio, Rossi, Kossounou, Zaniolo, Brescianini, Toloi, Cuadrado, Samardzic, Scalvini, V. Vlahovic, Sulumana, Palestra, Godfrey.

Marcatori: 27′ Bashiru (L), 88′ Brescianini (A)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.