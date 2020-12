Video Gol Highlights Juventus-Fiorentina 0-3: sintesi 22-12-2020

Video Gol Highlights Juventus-Fiorentina 0-3: Vlahovic, un autogol di Alex Sandro e Caceres consegnano a Prandelli una vittoria preziosissima.

Dopo l’incontestabile vittoria contro il Parma di Fabio Liverani e la revoca dei tre punti ottenuti a tavolino contro il Napoli (la sfida coi partenopei potrebbe disputarsi già a gennaio), la Juventus di Andrea Pirlo perde malamente contro la Fiorentina di Cesare Prandelli nell’anticipo serale della 14° giornata di campionato in Serie A. All’Allianz Stadium decidono le reti di Dusan Vlahovic e Martin Caceres alle quali si aggiunge un goffo autogol di Alex Sandro. I bianconeri restano quarti a quota 24, i viola salgono invece a 14, a +5 sulla zona retrocessione.

Video Gol Highlights Juventus-Fiorentina 0-3: sintesi 1° e 2° tempo

Pronti via e la Fiorentina passa subito in vantaggio con Ribery che lancia Vlahovic in contropiede, il serbo arriva davanti a Szczesny e lo batte con un leggero tocco sotto che vale lo 0-1. Al 16′ la Juve resta in 10 per un giustissimo cartellino rosso comminato a Cuadrado per brutto fallo su Castrovilli.

Al 25′ la Viola si divora lo 0-2 con Caceres che, davanti alla porta, non calcia servendo Castrovilli che chiude bene sul primo palo costringendo Szczesny ad un super intervento per evitare il gol. 6 minuti più tardi Cristiano Ronaldo si mette in proprio e mette paura a Dragowski, per fortuna del portiere ospite la conclusione del portoghese finisce fuori.

Al 35′ Milenkovic quasi rischia la frittata servendo CR7 con un retropassaggio azzardato che l’ex Real Madrid non riesce però a trasformare in rete facendosi anticipare da Dragowski.. Dopo 2 minuti di recupero, La Penna fischia la fine del primo tempo: Fiorentina in vantaggio per 1-0 grazie a Vlahovic.

Al 56′ Cristiano Ronaldo pareggia di testa su perfetto cross di Danilo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco: si rimane sullo 0-1. La prima azione del secondo tempo degna di menzione è il tentativo di Federico Chiesa che al 70′ costringe Dragowski a mettere in angolo. 5 minuti dopo Biraghi mette in mezzo dalla sinistra con Bonucci che liscia clamorosamente l’intervento facendo sì che la sfera caramboli sui piedi di Alex Sandro che involontariamente infila la propria porta portando a due le marcature della Fiorentina che trova ancora la via del gol poco dopo con Biraghi che mette in mezzo per Caceres che da due passi non sbaglia e fa 3 a 0.

La Penna non concede recupero, pertanto allo scoccare del 90° fischia la fine delle ostilità: Fiorentina batte Juventus 3 a 0.

Il tabellino di Juventus-Fiorentina 0-3, 14° giornata Serie A

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt (87′ Frabotta), Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie (73′ Kulusevski), Bentancur, Ramsey (20′ Danilo); Morata (46′ Bernardeschi), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Igor, Borja Valero (52′ Pulgar), Amrabat, Castrovilli, Biraghi (82′ Venuti); Vlahovic (75′ Kouame), Ribery (82′ Bonaventura).

Allenatore: Cesare Prandelli

Arbitro: Federico La Penna

Marcatori: 2′ Vlahovic (F), 75′ AUT. Alex Sandro (J), 80′ Caceres (F)

Ammoniti: 22′ Biraghi (F), 36′ Ribery (F), 47′ Borja Valero (F), 84′ Venuti (F), 85′ Danilo (J)

Espulsi: 16′ Cuadrado (J)

