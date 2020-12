Video Gol Highlights Juventus-Torino 2-1: sintesi 05-12-2020

Risultato Video Gol Highlights Juventus-Torino 2-1: un gol di N’Koulou nel primo tempo illude il Toro che viene prima raggiunto e poi superato nella ripresa dai gol di McKennie e Bonucci.

Dopo la bella vittoria di mercoledì sera contro la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, la Juventus di Andrea Pirlo batte 2-1 il Torino di Marco Giampaolo nella 10° giornata di campionato in Serie A e sale a quota 20 punti in classifica. I granata restano sempre terzultimi. All’Allianz Stadium decidono i gol di N’Koulou nel primo tempo e McKennie e Bonucci nella ripresa.

Video Gol Highlights Juventus-Torino 2-1

Video Gol Highlights Juventus-Torino 2-1 10° giornata Serie A, 05-12-2020: sintesi 1° e 2° tempo

Pronti via e Cristiano Ronaldo calcia da centrocampo provando a sorprendere Sirigu: palla fuori. Al 9′ N’Koulou porta in vantaggio il Torino: calcio d’angolo da sinistra di Ansaldi che trova Meitè il quale vince un rimpallo facendo carambolare la sfera sui piedi del difensore camerunense che approfitta dell’occasione e fa 0-1. 5 minuti più tardi Zaza in contropiede si fa ipnotizzare da Szczesny che si distende ed evita lo 0-2.

Al 20′ Belotti dà il via al secondo contropiede dei granata che però non viene sfruttato a dovere da Linetty che si fa recuperare da De Ligt che sventa quindi la minaccia. Al 31′ ancora la squadra di Marco Giampaolo che ci prova dalla distanza con Lyanco che però non impensierisce minimamente Szczesny 2 minuti dopo si vede anche la Juve con una punizione di Dybala che viene deviata in angolo dalla barriera.

A 2 minuti dalla fine del primo tempo i bianconeri calciano per la prima volta in porta con Sirigu che blocca tranquillamente un tiro centrale del numero 10 juventino. Al 45′ sforbiciata di Belotti che finisce alta sopra la traversa della porta di Szczesny. Dopo un minuto di recupero Orsato fischia la fine del primo tempo: Torino in vantaggio grazie a N’Koulou.

Al 57′, al primo tiro in porta del secondo tempo, Cuadrado pareggia con bel destro dal limite dell’area granata, ma Orsato, dopo revisione VAR, annulla il gol del colombiano per fuorigioco di Bonucci: si rimane quindi sullo 0-1. 6 minuti più tardi Chiesa entra in area e calcia di destro, ma la palla non gira e finisce fuori.

Al 78′, il neoentrato McKennie pareggia di testa su cross di Cuadrado. 10 minuti dopo Dybala calcia al volo di sinistro, ma Lyanco si mette davanti e mette il pallone in angolo. Un minuto più tardi la Juventus passa in vantaggio con Bonucci che corregge in rete un perfetto cross di Cuadrado. Dopo 7 minuti di recupero Orsato fischia la fine delle ostilità: Juventus batte Torino 2-1.

Video Gol Highlights Juventus-Torino 2-1 10° giornata Serie A, 05-12-2020

Il tabellino di Juventus-Torino 2-1 10° giornata Serie A, 05-12-2020

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (70′ Alex Sandro); Chiesa, Bentancur, Rabiot (70′ McKennie), Kulusevski (56′ Ramsey); Dybala (92′ Bernardeschi), Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Rodriguez; Singo, Meitè, Rincon, Linetty (91′ Segre), Ansaldi (93′ Bonazzoli); Zaza (74′ Lukic), Belotti.

Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Daniele Orsato

Marcatori: 9′ N’Koulou (T), 78′ McKennie (J), 89′ Bonucci (J)

Ammoniti: 50′ Kulusevski (J), 70′ Lyanco (T), 71′ De Ligt (J), 75′ Lukic (T), 94′ Cuadrado (J), 96′ Bonazzoli (T)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS