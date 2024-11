Video gol-highlights Juventus-Torino 2-0: sintesi 09-11-2024

Video gol-highlights Juventus-Torino 2-0: i gol di Weah e Yildiz decidono il derby.

La sintesi di Juventus-Torino 2-0

Subito Juventus in controllo della sfera. I pericoli dei bianconeri arrivano maggiormente dalla sinistra.

Dopo due cross di Thuram e Yldiz, che non creano grandi patemi a Milinkovic-Savic, il gol dei bianconeri arriva con Weah: Cambiaso conclude dalla sinistra, Milinkovic respinge, ma Weah è più lesto a ribadire in rete.

Koopmeiners serve in verticale Cambiaso, ma il tiro è alto.

Ci prova lo stesso Vlahovic, poco tempo dopo, ma il suo sinistro è preda di Milinkovic.

Cambiaso, da punizione, serve Koopmeiners. L’olandese calcia, ma Coco respinge. Vlahovic sulla ribattuta. Palla fuori.

Ancora Koopmeiners, ci prova con un tiro di prima, che viene deviato in angolo.

Primi minuti del secondo tempo di marca granata: il Toro prende diversi metri di campo, con la Juventus che si trova schiacciata.

Ci prova Linetty, con una conclusione al volo, ma la difesa respinge.

Riprende ad attaccare la Juve: bella azione sulla destra, con un tiro di Koopmeiners respinto ancora dalla difesa.

Weah riceve in verticale, supera il difensore, e mette in porta. L’arbitro annulla, però, per un evidente fallo di mano.

La Juventus soffre alquato la pressione granata, sebbene Perin non debba compiere interventi.

Attacca la Juventus sulla sinistra: Yildiz prova il tiro, deviato in angolo. Coincecao ci prova con un sinistro a giro che esce di un soffio.

La chiudono i bianconeri al minuto 82′: cross di Coincecao dalla destra per Yildiz. Tutto solo, il turco insacca impattando di testa.

Prova ad attaccare il Torino, ma il tiro di Sanabria è centrale, preda di Perin.

Vince 2-0 la Juventus, con i gol di Weah e Yildiz. Bianconeri secondi, a un punto dalla vetta, in attesa di Inter-Napoli.

Highlights e Video gol di Juventus-Torino 2-0

Il tabellino di Juventus-Torino 2-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thruam, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Danilo, Conceicao, Mckennie, Fagioli, Cabral, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Maripan, Dembele, Sosa, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini, Njie.

Allenatore: Vanoli.

Marcatori: 18′ Weah (J), 86′ Yildiz (J)

