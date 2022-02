Video gol-highlights Juventus-Torino 1-1: sintesi 18-02-2022

Video gol-highlights Juventus-Torino 1-1: pareggio nel derby della Mole con reti di De Ligt e Belotti.

Juventus-Torino 1-1: pareggio nel derby della Mole tra la squadra di Allegri e Juric.

Bianconeri incapaci di fare bottino pieno e provare ad avvicinare il Milan, staccando contemporaneamente l’Atalanta, in classifica.

Un punto che fa sfumare le residue speranze tricolore della squadra di Allegri, partita in affanno sotto il pressing asfissiante di un Torino battagliero.

Granata padroni del campo fino al gol di Matthijs De Ligt, bravo a staccare in modo imperioso su Vojvoda.

Nella ripresa, Belotti pareggia dopo pochi minuti con una girata su cross di Brekalo, oggi piuttosto ispirato.

I bianconeri hanno, nel finale, un paio di occasioni con Morata per portarla a casa. Ma devono accontentarsi del pari.

La sintesi di Juventus-Torino 1-1

È il Torino a dominare il primo frangente di partita: Mandragora si procura la prima palla gol penetrando nel cuore della difesa bianconera. Szczesny blocca il suo tiro.

Brekalo, dalla sinistra, entra in area. Il suo cross rasoterra viene deviato da Szczesny che lo toglie dalla disponibilità degli attaccanti.

La Juventus risponde in contropiede: un tocco di prima libera Rabiot in contropiede. Il francese calcia largo di sinistro.

Pochi minuti dopo, il gol: angolo di Cuadrado, De Ligt svetta alto su Vojvoda e batte Milinkovic-Savic sul primo palo.

Bianconeri ancora pericolosi su calcio piazzato: spizzata di Sandro, che viene messa in angolo dai difensori granata.

La squadra di Allegri prende il sopravvento: cross dalla sinistra per Dybala, che col sinistro impegna Savic centralmente.

Ancora Sandro, con un sinistro dalla distanza, che il serbo para senza problemi. Il Torino torna a farsi vedere con una conclusione di Belotti, su punizione, deviato dalla barriera.

I ritmi si abbassano leggermente, ma è il Torino a premere negli ultimi minuti del primo tempo: molto alta la squadra di Juric, che nel finale ha una chance da corner con Bremer. Colpo di testa al lato.

Subito forte il Torino nella ripresa: Brekalo per Singo, che mette fuori col sinistro.

Ancora la squadra di Juric con Vojvoda, che serve a rimorchio Mandragora. Il tiro del centrocampista è deviato da Szczesny.

Ripresa in salita per Allegri, che perde Dybala dopo 10 minuti: l’argentino, nel calciare da 20 metri, sente un dolore alla coscia e viene sostituito con McKennie.

Cuadrado prova un tiro al volo, sulla destra, da posizione defilata. Palla al lato.

Poco dopo arriva il pareggio granata con Belotti: Brekalo fa il diavolo a quattro sulla sinistra e, saltato Cuadrado, mette in mezzo per il capitano. Girata di prima intenzione e pari agguantato.

Ancora Torino con uno scatenato Brekalo: scarico per Mandragora che calcia di poco fuori. Allegri manda in campo Kean per un Vlahovic non particolarmente pericoloso.

La Juve prova a spingere nel finale: doppia occasione per Morata, sempre su palla alta. Prima un sinistro deviato in corner da un difensore, poi un altro anticipo di Bremer, a togliergli la possibilità di concludere.

I bianconeri non riescono a concretizzare gli ultimi sforzi prodotti, e alla fine devono accontentarsi del pari. Un punto che li allontana definitivamente dal sogno tricolore e li rimette a portata di Atalanta.

Highlights e video gol di Juventus-Torino 1-1

Il tabellino di Juventus-Torino 1-1

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Pellegrini (De Sciglio 45′); Zakaria, Locatelli (Arthur 74′), Rabiot; Dybala (McKennie 54′), Vlahovic (Kean 74′), Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Arthur, Mc Kennie, Pellegrini, Kean, Kaio Jorge, Akè. Allenatore: Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (Buongiorno 90′), Rodriguez; Singo (Ansaldi 80′), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo (Pjaca 75′); Belotti (Sanabria 79′). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Pjaca, Ansaldi, Sanabria, Seck, Ricci, Aina, Pellegri, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric

Marcatori: 13′ De Ligt (J), 62′ Belotti (T)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Ammoniti: Cuadrado (J), Lukic (T), Mandragora (T)

Espulsi:

