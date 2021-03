Video Gol Highlights Juventus-Spezia 3-0: Sintesi 02-03-2021

Video Gol Highlights Juventus-Spezia 3-0: Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo schiantano gli spezzini di Vincenzo Italiano.

Dopo il pareggio di Verona contro l’Hellas di Ivan Juric, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-0 lo Spezia di Vincenzo Italiano nell’anticipo serale della 25° giornata di campionato in Serie A e si conferma al 3° posto in classifica portandosi momentaneamente a -3 dal Milan e a +3 sull’Atalanta. I liguri scivolano invece in 16° posizione. All’Allianz Stadium decidono le reti, tutte nel secondo tempo, di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. Al 96′ Galabinov sbaglia un calcio di rigore.

Video Gol Highlights Juventus-Spezia 3-0, 25° giornata Serie A 02-03-2021.

Sintesi di Juventus-Spezia 3-0

La prima azione pericolosa della partita è dello Spezia che al 7′ va vicino al gol con Marchizza che dall’interno dell’area bianconera non inquadra però lo specchio della porta. Al 16′ ci prova Federico Chiesa dal vertice destro dell’area spezzina, ma la sua conclusione finisce fuori.

Al 30′ si rivede lo Spezia ancora una volta con Marchizza che conclude da buona posizione trovando la deviazione di Demiral che interviene di testa e mette in angolo. Lo stesso Demiral prova a fare male 5 minuti più tardi, ma il suo colpo di testa finisce comodamente tra le braccia di Provedel.

Al 42′ Cristiano Ronaldo detta il passaggio a Kulusevski che serve il portoghese il quale calcia bene, ma trova il palo alla sinistra di Provedel. Il primo tempo finisce quindi a reti bianche e senza recupero.

Al 46′ Vignali sbaglia un retropassaggio semplice per Provedel che viene incolpevolmente anticipato da McKennie che appoggia in mezzo nella speranza di trovare qualche compagno, ma purtroppo per lui in area c’è solo Erlic che anticipa Chiesa e sventa la minaccia.

Al 62′, i neoentrati Bernardeschi e Morata confezionano il gol che vale il vantaggio per la Juventus: il 33 mette in mezzo per il 9 che accorcia sul primo palo e di sinistro fa 1-0. 8 minuti più tardi i bianconeri raddoppiano: Rabiot smarca Bernardeschi sulla sinistra che entra in area e mette in mezzo per Chiesa che prima trova la respinta di Provedel e poi, da terra, fa 2-0.

Cristiano Ronaldo al 77′ va vicino al 3-0 con un bel calcio di punizione, ma l’estremo difensore ospite è attento e mette a lato. Gol del 3-0 che arriva comunque all’89’ grazie allo stesso CR7 che davanti a Provedel non sbaglia e di sinistro fa 3-0. Nei minuti di recupero lo Spezia sbaglia un rigore con Galabinov.

Highlights e Video Gol di Juventus-Spezia 3-0

Tabellino di Juventus Spezia 3-0

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (61′ Bernardeschi); Chiesa (72′ Ramsey), Rabiot, Bentancur, McKennie (61′ Morata); Kulusevski (88′ Di Pardo), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (86′ Bastoni); Maggiore (72′ Acampora), Sena (86′ Agoume), Estevez; Gyasi, Nzola (72′ Galabinov), Farias (73′ Verde).

Allenatore: Vincenzo Italiano

Aribtro: Juan Luca Sacchi

Marcatori: 62′ Morata (J), 71′ Chiesa (J), 89′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 10′ Frabotta (J), 96′ Demiral (J)

Espulsi: Nessuno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS