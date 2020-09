Video Gol Highlights Juventus-Sampdoria 3-0 e sintesi 20-09-2020

Risultato Juventus-Sampdoria 3-0: buona la prima di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri che battono un’anonima Samp e conquistano i primi tre punti della loro stagione. Sugli scudi Kulusevski e McKennie che all’esordio con la Vecchia Signora disputano una gara più che ottima.

La prima di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non poteva essere più bella di così. I bianconeri battono 3-0 all’Allianz Stadium la Sampdoria di Claudio Ranieri e conquistano i primi 3 punti della loro stagione. A segno Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo.

Sintesi Juventus-Sampdoria 3-0, 1^ giornata Serie A

La prima azione della partita capita al 5′ e porta la firma di Danilo che, servito al limite dell’area da neo acquisto McKennie, lascia partire un destro insidioso che finisce di poco alto alla destra di Audero. 5 minuti più tardi Ramsey ruba un’ottima palla a centrocampo e serve Ronaldo che entra in area e calcia di sinistro, ma il suo tentativo trova il pronto intervento di Audero che è attento sul suo palo e mette in angolo. Al 12′ la Juventus passa in vantaggio: il solito Ronaldo parte in solitaria, entra in area, ma perde il controllo della sfera che arriva sui piedi di Kulusevski il quale, con un delicato sinistro a giro rasoterra, la mette nell’angolo basso alla destra dell’incolpevole portiere blucerchiato.

9 minuti più tardi ancora Ronaldo che col mancino colpisce la traversa dopo un ottimo recupero a centrocampo di McKennie. Al 30′ si vede anche la Sampdoria con una conclusione dalla lunga distanza di Bonazzoli che non impensierisce minimamente Szczesny che guarda la palla terminare fuori alla sua sinistra. 3 minuti dopo CR7 va vicino al gol, ma la sua conclusione di destro lambisce il palo e termina fuori. È un monologo bianconero: McKennie si mette in proprio, arriva al limite dell’area doriana e calcia di sinistro non trovando di poco lo specchio della porta. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo: al 47′ Ramsey di esterno serve in contropiede Frabotta che entra in area e calcia di sinistro, ma Audero è reattivo e blocca in due tempi.

Al 58′ bella triangolazione Frabotta-Cuadrado-Ronaldo con il portoghese che si gira bene, ma il suo sinistro finisce fuori. Il neo entrato De Sciglio ci prova al 70′ con un bel destro dall’interno dell’area sampdoriana che viene deviato e finisce in calcio d’angolo. 5 minuti dopo ancora Ronaldo, stavolta su punizione, ma Audero non si fa sorprendere e respinge tranquillamente. Al 77′ Bonucci raddoppia: Bereszyriski e Colley si ostacolano a vicenda facendo carambolare il pallone sui piedi del 19 bianconero che, a porta vuota, non sbaglia e fa 2-0. All’84’ Juve vicina al 3-0 con McKennie che calcia bene, ma Audero compie un super intervento ed evita il terzo dei bianconeri.

Sul successivo capovolgimento di fronte, occasione per Quagliarella che dall’interno dell’area torinese colpisce il palo alla sinistra di Szczesny. 4 minuti più tardi Cristiano Ronaldo trova finalmente la via del gol e fa 3-0 con un preciso diagonale di destro sul quale Audero stavolta non può nulla. Dopo due minuti di recupero, Piccinini fischia la fine: Juventus batte Sampdoria 3-0.

Juventus-Sampdoria 3-0, 1^ giornata di Serie A.

Video Gol Highlights Juventus-Sampdoria 3-0, 1^ giornata Serie A

Il tabellino di Juventus-Sampdoria 3-0, 1^ giornata Serie A

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (81′ Demiral); Cuadrado (77′ Bentancur), Rabiot, McKennie, Ramsey, Frabotta (66′ De Sciglio); Kulusevski (81′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Sampdoria (4-5-1): Audero; Augello, Tonelli (46′ Yoshida), Colley, Bereszyriski; Jankto, Leris (46′ Quagliarella), Ekdal, Thorsby (69′ Darmsgaard), Depaoli (46′ Ramirez); Bonazzoli (69′ Verre).

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Marco Piccinini

Marcatori: 12′ Kulusevski (J), 77′ Bonucci (J), 88′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 3′ Tonelli (S), 53′ Frabotta (J)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS