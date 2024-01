Video Gol Highlights Juventus-Salernitana 6-1: Sintesi 4-1-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Salernitana 6-1, Ottavi di finale Coppa Italia: segnano Ikwuemesi, Yildiz, Miretti, Weah, Cambiaso e Rugani, autorete di Bronn

La Juventus distrugge la Salernitana all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nell’ultima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia.

I bianconeri eliminano i campani e si qualificano ai quarti di finale, dove affronteranno il Frosinone il prossimo giovedì.

Sintesi di Juventus-Salernitana 6-1

Un po’ di turnover per Massimiliano Allegri, che concede una chance a Perin a porta, Rugani in difesa con Gatti e Danilo, anche a centrocampo a Iling e Miretti con Locatelli, Rabiot e Cambiaso, mentre ritrova Chiesa in attacco al fianco di Milik.

Qualche sorpresa anche per Pippo Inzaghi, che lancia Fiorillo a porta protetto da Bronn, Lovato e Daniliuc in difesa, a centrocampo sceglie Stewart, Legowski, Maggiore e Sambia, mentre in attacco giocano Tchaouna, Botheim e Ikwuemesi.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono, pressano con aggressività e ripartono in contropiede.

Al 1′ minuto gli ospiti sbloccano subito il risultato con Ikwuemesi, che trova il gol del vantaggio sfruttando un clamoroso errore in uscita degli avversari.

Solo dopo una bella conclusione di Sambia, parata da Perin, finalmente i padroni di casa reagiscono pareggiando al 12′ minuto con Miretti, che sfrutta la sponda di Cambiaso sul cross di Chiesa.

Gli ospiti si abbassano troppo, cercano di chiudere tutti gli spazi, ma i padroni di casa tentano il massimo sforzo premendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Rabiot, Chiesa e Rugani, ma manca sempre la giocata vincente o c’è un Fiorillo attento.

Al 34′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Cambiaso, che ribalta il risultato sulla spizzata di Danilo sul calcio d’angolo del solito Chiesa.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che si rendono ancora pericolosi nel finale con Milik e Miretti, ma Fiorillo fa il fenomeno dopo il giallo di Maggiore.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bradaric e Gyomber al posto di Maggiore e Stewart, ma non cambia il copione della partita, calano solo i ritmi di gioco.

Al 54′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Rugani, al posto giusto al momento giusto nel ribadire in rete la palla dopo la respinta di Fiorillo al colpo di testa di Milik.

Diventa una semplice gestione delle forze per i bianconeri, ancora pericolosi con Chiesa tra le sostituzioni che vedono coinvolti Sfait, Simy, Weah e Yildiz subentrare per Tchaouna, Botheim, Iling e Chiesa.

Al 75′ minuto i padroni di casa segnano ancora con l’autorete di Bronn, sfortunato nel deviare in porta il tiro di Yildiz precedentemente parato da Fiorillo.

Non c’è più partita, visto che diventa un allenamento per i padroni di casa, che sfiorano la rete ancora con Vlahovic, entrato in campo al posto di Milik insieme a Nonge, Borrelli e Kostic per Miretti, Legowski e Cambiaso.

Nel finale all’88′ minuto i padroni di casa calano la manita con una giocata meravigliosa di Yildiz, che salta quattro avversari e beffa Fiorillo sul primo palo, prima del sesto gol di Weah al 91′ minuto con una bomba da fuori area.

FT | Sei gol, due gioielli clamorosi nel finale. E il nostro cammino in #CoppaItaliaFrecciarossa continua 💪🏻#JuveSalernitana pic.twitter.com/1Qz3fKbCQJ — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Highlights e Video Gol di Juventus-Salernitana 6-1:

Tabellino di Juventus-Salernitana 6-1

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso (83′ Kostic), Miretti (76′ Nonge), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (66′ Weah); Chiesa (66′ Yildiz), Milik (76′ Vlahovic). All. Allegri

Salernitana (4-2-3-1): Fiorillo; Daniliuc, Bronn, Lovato, Sambia; Maggiore (46′ Bradaric), Legowski (77′ Borrelli); Tchaouna (56′ Sfait), Botheim (56′ Simy), Stewart (46′ Gyomber); Ikwuemesi. All. Inzaghi

Arbitro: Davide Ghersini

Gol: 2′ Ikwuemesi (S), 12′ Miretti (J), 34′ Cambiaso (J), 54′ Rugani (J), 75′ aut. Bronn (J), 88′ Yildiz (J), 91′ Weah (J)

Ammoniti: Maggiore

Espulsi: nessuno