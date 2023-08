Video Gol Highlights Juventus-Real Madrid 3-1 : Sintesi 03-08-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Real Madrid 3-1 , amichevole internazionale: Kean, Weah e Vlahovic i marcatori bianconeri, Vinicius Junior per i madrileni.

Juventus-Real Madrid. Bianconeri che partono forte, realizzano due marcature nei primi venti minuti. Poi i madridisti vengono fuori e cominciano a fare possesso palla, oltre a creare occasioni da rete. Un ottimo Szczesny mantiene la porta inviolata. Vicinius prova ad accorciare, ma alla fine Valhovic chiude la partita sul 3-1 per i torinesi. Ultima amichevole prima di rientrare in Italia e svolgere l’ultima preparazione in vista del campionato, al via il 20 agosto.

Juventus-Real Madrid, amichevole internazionale 03-08-2023

Sintesi di Juventus-Real Madrid 3-1:

GOAL DELLA JUVENTUS! Appena dato il calcio d’avvio la Juventus passa in vantaggio! Alex Sandro dimostra di essere entrato subito in partita, ruba palla a Modric, serve Locatelli, il quale verticalizza subito in avanti.

Juventus-Real Madrid. La combinazione Kean-Chiesa permette a McKennie di concludere e centrare un clamoroso palo! Sulla ribattuta si avventa Kean il quale effettua il giusto tap-in per ribadire in rete!

Un match che è partito forte e le due formazioni dimostrano di volersi giocare la sfida a viso aperto. Al settimo minuto risposta dei blancos, con Vinicius il quale chiama alla risposta pronta Szczesny.

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! È il ventesimo minuto di gioco, con Chiesa che attende l’inserimento di McKennie, il pallone termina dalle parti di Weah, il quale non sbaglia e firma il doppio vantaggio bianconero!

Juventus-Real Madrid. Quando mancano cinque minuti al termine della prima frazione la formazione di Ancelotti accorcia le distanze. Sfrutta benissimo la velocità in campo aperto di Vinicius, il quale davanti alla porta non sbaglia e sigla il 2-1.

Il Real è in fiducia e va vicino al pareggio a pochi minuti dal termine della prima frazione. Szczesny, però, si esibisce con un grande intervento e blocca il tentativo di Nacho Fernandez.

Solita girandola di cambi nella ripresa da una parte e dall’altra. Il gioco, però, non ne risente. La formazione di Ancelotti è sempre in pressione, crea diverse occasioni per il pareggio.

Juventus-Real Madrid. La Juventus prova a pungere con i neoentrati Vlahovic e Iling-Junior. In pieno recupero è il serbo a realizzare la definitiva rete che chiude i conti sul 3-1.

Highlights e Video Gol Juventus-Real Madrid 3-1:

Il Tabellino di Juventus-Real Madrid 3-1 :

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny (46′ st Pinsoglio); Alex Sandro (46′ st Gatti), Bremer (67′ Rugani), Danilo (72′ st Huijsen); Kostic (72′ st Soulè), Miretti (46′ st Iling Junior), Locatelli (73′ st . Barrenechea), McKennie (67’st NIcolussi Caviglia), Weah (46′ st Cambiaso); Kean (46′ st Milik) Chiesa (77′ st Vlahovic). All. Allegri

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Vazquez (63′ st Carvajal), Rudiger (63′ st Tchouameni), Fernandez (63′ st Militao), Garcia (78′ st Odriozola); Modric (63′ st Valverde), Kroos (83′ st Paz Martinez), Camavinga (63′ st Alaba); Bellingham; Joselu (63′ st Rodrygo), Vinicius (77′ st Diaz). All. Ancelotti

Marcatori: 1′ pt. Kean (J), 20′ pt Weah (J), 38′ pt Vinicius Junior (RM), 95′ st Vlahovic (J)

Assist: 20′ pt Mc Kennie (J), 95′ st Soulé (J).

Ammoniti: Bremer (J), Gatti (J), Locatelli (J), Barrenechea (J), Milik (J)

Espulsioni: –

Arbitro: Elfath I. (USA)