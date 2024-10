Video Gol Highlights Juventus-Parma 2-2: Sintesi 30-10-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Parma 2-2, 10° Giornata Serie A: segnano Delprato, McKennie, Sohm e Weah

Altro pareggio spettacolare per la Juventus, che riesce a rimontare dal doppio svantaggio dal Parma all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nella decima giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri, a quota diciotto punti, mentre per gli emiliani è addirittura il quarto consecutivo per un totale di nove punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Parma 2-2

Out Bremer, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Milik e Pogba per Thiago Motta, che schiera Cambiaso, Gatti, Danilo e Cabal in difesa davanti a Di Gregorio, ancora Thuram in mediana con Locatelli e McKennie, spazio a Weah e Conceiçao sulle fasce ai lati di Vlahovic.

Non ci sono Circati e Kowalski per Fabio Pecchia, che punta su Delprato, Hainaut, Balogh e Coulibaly in difesa a protezione di Suzuki, in mediana Keita al fianco di Bernabe e Sohm, si rivedono Mihaila e Man ai lati di Bonny in attacco.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e compattezza e sono letali in fase offensiva.

Dopo un tentativo di Bonny, al 3′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Delprato, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Balogh sul cross di Bernabe.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, si riversano nella metà campo avversaria e si divorano il pareggio con Vlahovic, clamorosamente poco cinico sotto porta, ma rischiano sul tentativo di Bernabe.

Al 31′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con McKennie, che sfrutta al meglio l’assist di Weah.

Dopo un tentativo di Thuram, gli ospiti si riorganizzano e al 38′ minuto tornano in vantaggio con Sohm, su assist perfetto di Man, al termine di una bella azione iniziata da Mihaila, chiudendo anzitempo la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Hernani al posto di Keita e con l’ammonizione di Vlahovic, ma anche con la grande reazione dei padroni di casa, che pareggiano al 50′ minuto con Weah, su assist di Conceiçao.

Gli ospiti sembrano abbassarsi troppo, lasciando spazio e il pallino del gioco ai padroni di casa, che tentano il massimo sforzo attaccando a testa bassa e assaltando la porta di Suzuki.

E’ proprio il portiere giapponese ad esaltarsi su Vlahovic e Conceiçao, nel mezzo Weah, Cabal, Mihaila e Bonny escono per Savona, Yildiz, Almqvist e Charpentier, che costringe subito Di Gregorio a due parate decisive.

Poco dopo c’è spazio anche per Koopmeiners, Camara, Fagioli e Cancellieri, che sostituiscono McKennie, Hernani, Thuram e Man per un finale davvero avvincente con le occasioni di Vlahovic, Yildiz e Charpentier, salvate dai due portieri e da Delprato.

Highlights e Video Gol di Juventus-Parma 2-2:

Tabellino di Juventus-Parma 2-2

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Gatti, Cabal (14′ st Savona); Locatelli, Thuram (39′ st Fagioli); Conceicao, McKennie (26′ st Koopmeiners), Weah (14′ st Yildiz); Vlahovic.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil Puche, Adzic, Mbangula. All.: Motta

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Hainaut; Keita (1′ st Hernani – 29′ st Camara), Bernabé; Man (39′ st Cancellieri), Sohm, Mihaila (23′ st Almqvist); Bonny (23′ st Charpentier).

A disp.: Chichizola, Corvi, Osorio, Valenti, Valeri, Leoni, Estevez, Benedyczak, Anas. All.: Pecchia

Arbitro: Zefferli

Marcatori: 3′ Del Prato (P), 31′ McKennie (J), 39′ Sohm (P), 5′ st Weah (J)

Ammoniti: Vlahovic, Conceicao (J)

Espulsi: –

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.