Video Gol Highlights Juventus-Parma 2-1: una doppietta di Ronaldo, in mezzo il pareggio momentaneo di Cornelius

Il risultato di Juventus-Parma 2-1, 20° giornata di Serie A: una doppietta di Cristiano Ronaldo, in mezzo l’inutile pareggio momentaneo di Cornelius! Tre punti importantissimi per i bianconeri, che allungano sull’Inter!

Una partita che inizia lenta, con difficoltà dei bianconeri nel riuscire a tirare in porta. Solo verso la fine del primo tempo Ronaldo riesce ad infilare il pallone in porta, con l’aiuto di una deviazione! Ripresa più spettacolare, con il pareggio dei gialloblu con Cornelius, quindi il nuovo vantaggio dei torinesi, firmato ancora da Cristiano Ronaldo! Poi alla fine attaccano a testa bassa i gialloblu, ma non riescono a pareggiare la sfida! Tre punti importanti per i bianconeri, che allungano a +4 sull’Inter in classifica!

La sintesi di Juventus-Parma 2-1, 20° giornata di Serie A

Prima occasione del match è costruita dai bianconeri sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra. Dybala effettua un cross, interviene sul primo palo Alex Sandro, ma la sua spizzata termina alta sopra la traversa!

Due minuti più tardi si fanno vedere gli ospiti. Kucka è bravo a guadagnarsi spazio e poi calciare. Szczesny senza problemi blocca a terra!

Nei primi quindici minuti è netto il predominio dei bianconeri, come possesso palla, trame di gioco, comando e spostamenti dei fronti d’attacco. Sarri vuole che la sua squadra abbia il dominio di ogni fase del gioco, per poter essere più pericolosi e subire meno.

Dal venticinquesimo minuto sale in cattedra Cristiano Ronaldo! Prima prova una conclusione nell’angolino in basso a destra, poi si cimenta con un altro pezzo forte del suo repertorio, lo stacco di testa, che però termina di pochissimo sopra la traversa!

Nell’ultima parte della prima frazione, bianconeri un po’ meno incisivi, faticano a costruire limpide occasioni da goal. Due conclusioni, una per parte, che terminano abbondantemente sul fondo!

Quando mancano due minuti al termine della prima frazione arriva il vantaggio dei bianconeri! Cristiano Ronaldo è bravo con una serie di finte ad eludere l’intervento della difesa avversaria, concludere in porta, travando una deviazione decisiva che spiazza Sepe!

Poi nel terzo minuto di recupero del primo tempo altra occasione per i bianconeri! Ramsey raccoglie palla, s’invola verso la porta e dal limite fa partire una conclusione che colpisce il palo! Non ci sarebbe arrivato Sepe!

Al sesto minuto della ripresa partono forte i bianconeri! Aggancio di Danilo, tiro con il destro verso l’angolino in basso su cui Sepe si distende e mette in angolo!

Nel giro di tre minuti arrivano due reti una per parte! Al decimo minuto c’è il pareggio dei ducali con un colpo di testa di Cornelius su corner di Scozzarella! Tre minuti dopo nuovo vantaggio dei bianconeri, con ancora Cristiano Ronaldo protagonista! Un tiro perfetto sulla sinistra, senza pensarci troppo!

Al ventesimo minuto Higuain si trova un pallone perfetto nei piedi al limite dell’area. La sua conclusione, però, non è precisa, con palla che esce di pochissimo fuori! Poi Dybala si trova un ottimo pallone al limite dell’area, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa!

Alla mezz’ora un’altra conclusione dei bianconeri, con Bonucci dal limite dell’area, ma il suo tentativo è bloccato dalla difesa gialloblu.

Dopo gli ospiti provano a reagire, per non dover chiudere anzitempo il match. Hernani calcia dal limite dopo aver controllato un passaggio al bacio! Un minuto dopo Kurtic controlla un bel filtrante e calcia in porta, trovando Szczesny a bloccare!

A cinque minuti dal termine Mattia Sprocati gira il pallone in area con grande esperienza, ma uno dei difensori bianconeri riesce a controllare il suo tiro!

Nel finale tre occasioni tutte sui piedi di Cristiano Ronaldo! Due tiri sulla destra, poi un’altra azione all’interno dell’area! Finisce con i tre punti per i bianconeri!

Video Gol Highlights

Il tabellino di Juventus-Parma 2-1, 20° giornata di Serie A

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21° p.t. Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (60° s.t. Higuain); Dybala (81° s.t. Costa), Ronaldo. All. Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (66° s.t. Sprocati), Hernani; Kulusevski (88° s.t. Siligardi), Inglese (45° p.t. Cornelius), Kurtic. All. D’Aversa

Arbitro: Di Bello (Brindisi)

Reti: 43° p.t. Cristiano Ronaldo (J), 55° s.t. Cornelius (P), 58° s.t. Cristiano Ronaldo (J)

