Video Gol Highlights Juventus-Milan 2-0: Sintesi 18-01-2025

Video Gol e Highlights di Juventus-Milan 2-0, 21° giornata Serie A: questa volta i rossoneri giocano un buon primo tempo con anche alcune occasioni e spariscono nella ripresa subendo un micidiale uno-due che pone fine, di fatto, al match a metà parziale. Un netto passo indietro quello dei rossoneri e Conceicao dovrà far luce sulla natura di tale prestazione e sul perché la sua squadra giochi sempre, da quando c’è lui, in tal modo, regalando tempi interi agli avversari. Non può andare sempre bene.

Mbangula e Weah firmano i gol che decidono l’incontro.

La Juventus torna a vincere e, andata a 37 punti, riconquista almeno per una notte il 4° posto. Il Milan, invece, resta 8° con 31 punti e perde una grande occasione per cercare di risalire.

La Sintesi di Juventus-Milan 2-0

Se la Juventus fa la partita e cerca spesso il dialogo e la conclusione da fuori area con tentativi pericolosi di Mbangula e Koopmeiners, il Milan è più pericoloso in contropiede, vedi un tiro a colpo sicuro di Leao murato all’11°, e sui calci piazzati, come dimostra al 19° un tiro di Reijnders su azione d’angolo che solo una deviazione di Locatelli toglie dalla porta.

Al 27° il Milan va ancora vicino al gol in ripartenza con una doppia occasione, la prima per Hernandez, secco tiro angolato e respinto da Di Gregorio, e sulla ribattuta, murata, di Leao. Sul ribaltamento di fronte Nico Gonzales fa tutto bene salvo concludere malissimo una volta in area.

Al 36° i bianconeri mancano ancora il vantaggio con Yildiz, che riceve palla da sinistra a destra e cerca l’angolo lontano, ma il tiro è centrale e Maignan lo respinge in corner.

Nel primo e unico minuto di recupero i rossoneri si avvicinano ancora al vantaggio: sugli sviluppi di un altro corner, Leao recupera un pallone e crossa sul primo palo trovando Hernandez, il cui colpo di testa insidioso, a metà tra tiro e sponda, è allontanato da Gatti. Il primo tempo si conclude subito dopo.

Sono i bianconeri ad approcciare meglio la ripresa e a dimostrarlo è la doppia chance al minuto 53: Weah, subentrato a Yildiz, entra in area e il suo potente destro è ottimamente respinto da Maignan, ma Hernandez fa l’errore di farsi scappare Koopmeiners che ha ancor più spazio per tirare dopo il dribbling e, malgrado ciò, sbaglia tutto centrando in pieno il portiere.

Il Milan non è rientrato in campo e la Juventus continua a macinare gioco trovando, infine, il meritato vantaggio al minuto 59: servito da Nico Gonzales, Mbangula cerca l’angolo lontano con il destro dal vertice dell’area e, grazie a una deviazione di Emerson Royal, beffa Maignan.

Cinque minuti dopo, la difesa ospite è di nuovo spalancata come le acque del Mar Rosso e il ruolo di Mosé spetta al duo Thuram-Weah: il primo effettua il filtrante aprendo le maglie avversarie e il secondo infilza ancora Maignan con un pregiato sinistro angolato.

Per vedere un tiro del Milan si deve attendere un tentativo di Hernandez su punizione dal limite, potente ma impreciso, al minuto 80 e poco dopo il nuovo entrato Terracciano entra in area per essere servito dal francese venendo anticipato all’ultimo.

Non accade altro e il match va in archivio dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Juventus-Milan 2-0

Il Tabellino di Juventus-Milan 2-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram (83′ Fagioli), Locatelli; Yildiz (46′ Weah), Koopmeiners (75′ Douglas Luiz), Mbangula (90′ Adzic); Nico Gonzalez (83′ Vlahovic). Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (74′ Camarda), Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer (63′ Jimenez), Fofana; Musah, Reijnders (80′ Terracciano), Leao; Abraham (80′ Jovic). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 59′ Mbangula e 64′ Weah

Arbitro: Massa

Ammoniti: Bennacer e Emerson Royal

