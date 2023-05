Video Gol Highlights Juventus-Lecce 2-1: Sintesi 3-5-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Lecce 2-1, 33° Giornata Serie A: segnano Paredes, Ceesay e Vlahovic

La Juventus batte il Lecce all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nella trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno ed ultimo ultimo infrasettimanale della stagione.

I bianconeri tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive portandosi a quota sessantadue punti in classifica.

I pugliesi cadono dopo la vittoria della scorsa settimana e rimangono fermi a trentuno punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Lecce 2-1

Non ci sono Ihattaren, Kaio Jorge e Rabiot per Massimiliano Allegri, che punta su Bremer, Bonucci e Danilo in difesa davanti a Szczesny, in mediana lancia Paredes con Miretti, Fagioli, De Sciglio e Kostic, mentre in attacco tornano Di Maria e Vlahovic.

Indisponibili Askildsen, Dermaku, Pongracic e Strefezza per Marco Baroni, che gioca con Baschirotto, Romagnoli, Umtiti e Pezzella in difesa a protezione di Falcone, a centrocampo Gonzalez torna al fianco di Hjulmand e Maleh dal primo minuto, così come in attacco Banda con Ceesay e Oudin.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Infatti, gli ospiti non si limitano a difendere, ma provano a pressare con aggressività mettendo in grande difficoltà i padroni di casa, che sicuramente hanno più qualità.

Dopo la rete annullata a Ceesay al 3′ minuto per posizione di fuorigioco e una clamorosa occasione per Kostic, al 15′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una meravigliosa esecuzione su calcio di punizione di Paredes.

Solo dopo la rete annullata a Miretti al 25′ minuto, sempre per posizione irregolare, e l’infortunio di De Sciglio, sostituito da Cuadrado, finalmente arriva il gol del pareggio degli ospiti, che reagiscono al 37′ minuto proprio con Ceesay, freddo nel trasformare il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Danilo su Gonzalez.

I padroni di casa non ci stanno, riprendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria spinti da un super Miretti, ancora pericoloso, e tornando in vantaggio al 40′ minuto con Vlahovic, su assist di Kostic.

Il secondo tempo risulta molto meno piacevole, seppur con tante occasioni, visto che i padroni di casa abbassano i ritmi di gioco e gli ospiti non riescono a trovare le giocate vincenti.

Ci provano Miretti, Baschirotto e Ceesay, vengono ammoniti Paredes e Pezzella tra le sostituzioni di Blin e Di Francesco, che subentrano per Maleh e Gonzalez.

Dopo il palo colpito da Danilo, entrano anche Ceccaroni, Chiesa e Pogba al posto di Pezzella, Di Maria e Miretti, anche Bremer riceve un cartellino giallo e prima Ceesay e Kostic poi non trovano la porta.

Nel finale entra Gatti al posto di Danilo prima dei cambi che vedono coinvolti Locatelli, Persson e Colombo, che sostituiscono Paredes, Ceesay e Hjulmand.

Highlights e Video Gol di Juventus-Lecce 2-1:

Tabellino di Juventus-Lecce 2-1