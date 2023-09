Video Gol Highlights Juventus-Lazio 3-1: Sintesi 16-9-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Lazio 3-1, 4° Giornata Serie A: segnano Vlahovic, Chiesa e Luis Alberto

La Juventus batte la Lazio all’Allianz Arena di Torino, conosciuta anche come Juventus Stadium, nel primo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che registrano il quarto risultato utile consecutivo, mentre si tratta della terza sconfitta per i biancocelesti, che arrivavano dall’impresa della vittoria contro i campioni in carica.

Sintesi di Juventus-Lazio 3-1

Out De Sciglio, oltre al sospeso Pogba, per Massimiliano Allegri, che schiera Gatti in difesa con Bremer e Danilo davanti a Szczesny, preferendo McKennie, Kostic e Miretti a centrocampo con Locatelli e Rabiot, invece di Weah, Fagioli e Cambiaso, e recuperando Chiesa in attacco con Vlahovic.

Squadra che fa l’impresa, non cambia e cerca di ripetersi. Infatti, Maurizio Sarri punta su Hysaj in difesa con Marusic, Casale e Romagnoli a protezione di Provedel, con Kamada e Cataldi in mediana al fianco di Luis Alberto e il solito tridente d’attacco formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Partono fortissimo i padroni di casa mettendo grinta nel pressing sul possesso palla degli ospiti e, soprattutto, qualità e velocità nel ripartire in contropiede.

Dopo una bella parata di Provedel sulla conclusione di Kostic e il giallo a Miretti, al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Vlahovic, servito perfettamente da Locatelli.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano e non riescono a trovare le giuste distanze tra i reparti né qualità nel possesso palla, mentre i padroni di casa sono bravi ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Vlahovic e Kostic.

Viene ammonito Bremer e Szczesny si fa trovare attento sulla conclusione di Kamada, ma al 26′ minuto a segnare sono sempre i padroni di casa, che raddoppiano con Chiesa al termine di una bellissima azione di McKennie e Miretti.

Momento di difficoltà per gli ospiti, incapaci di raggirare l’ottima fase difensiva dei padroni di casa, praticamente perfetti in fase difensiva, compatti tra i reparti e ben messi in campo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pellegrini e Rovella al posto di Hysaj e Cataldi, conservando un ritmo ancora molto elevato, visto che i padroni di casa non si limitano a gestire e gli ospiti aumentano la qualità nelle giocate.

Dopo il doppio miracolo di Provedel sui colpi di testa di Rabiot, entrano Fagioli e Cambiaso, giallo per lui, per Miretti e Kostic, mentre viene ammonito anche Gatti.

Al 64′ minuto gli ospiti tornano in partita con la magia di Luis Alberto, bravo a sfruttare un clamoroso errore in uscita degli avversari.

Ma al 67′ minuto i padroni di casa ristabiliscono il doppio vantaggio segnando con Vlahovic, che si regala una bellissima doppietta sul lancio lungo di McKennie.

⏱️ FT | 𝐕𝐥𝐚𝐡𝐨𝐯𝐢𝐜 e 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 regalano la vittoria alla @juventusfc! ✨#JuveLazio 3-1 pic.twitter.com/YkXWIUyrrV — Lega Serie A (@SerieA) September 16, 2023

Girandola di cambi: dentro Kean, Milik, Castellanos, Weah, Pedro e Guendouzi, fuori Vlahovic, ammonito così come Pellegrini, Chiesa, Immobile, McKennie, Felipe Anderson e Kamada.

Nel finale c’è ancora tempo per il clamoroso errore sotto porta di Weah, incredibilmente poco cinico davanti al portiere, bravo anche su Milik.

Highlights e Video Gol di Juventus-Lazio 3-1:

Tabellino di Juventus-Lazio 3-1

Marcatori: pt 10′ Vlahovic (J), 26′ Chiesa (J); st 20′ Luis Alberto (L), 22′ Vlahovic (J).

Assist: pt 10′ Locatelli (J); st 22′ McKennie (J).



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (27′ st Weah), Miretti (14′ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (14′ st Cambiaso); Chiesa (38′ st Milik), Vlahovic (38′ st Kean). A disp. Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Rugani, Nicolussi-Caviglia. All. Allegri.



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (1′ st Pellegrini); Kamada (33′ st Guendozi), Cataldi (1′ st Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (29′ st Pedro), Immobile (24′ st Castellanos), Zaccagni. A disp. Sepe, Mandas, Patric, Vecino, Isaksen, Lazzari, Gila. All. Sarri.



Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: pt 8′ Miretti (J), 16′ Bremer (J); st 17′ Gatti (J), 32′ Cambiaso (J), 37′ Vlahovic (J), 40′ Pellegrini (L).