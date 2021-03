Video Gol Highlights Juventus-Lazio 3-1: sintesi 06-03-2021

Video Gol Highlights Juventus-Lazio 3-1: una doppietta di Morata e un gol di Rabiot portano i bianconeri a -1 dal Milan.

Dopo le vittorie contro Crotone e Spezia e il pareggio col Verona, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-1 la Lazio di Simone Inzaghi nell’anticipo serale della 26° giornata di campionato in Serie A e si porta a -1 dal secondo posto del Milan. Capitolini momentaneamente fuori dalle coppe. All’Allianz Stadium decidono le reti di Morata (doppietta) e Rabiot. Per i biancocelesti a segno Correa.

Video Gol Highlights Juventus-Lazio 3-1, 26° giornata Serie A 06-03-2021.

Sintesi di Juventus-Lazio 3-1

Il primo tiro della partita è della Lazio che al 4′ va vicina al gol con Fares la cui conclusione finisce larga alla destra di Szczesny. 5 minuti dopo ci prova Milinkovic-Savic su punizione, ma anche il suo tentativo finisce fuori. Al 14′ i biancocelesti passano in vantaggio grazie a Correa che approfitta di un retropassaggio sbagliato di Kulusevski e, dopo qualche metro palla al piede, batte Szczesny con un preciso destro sul primo palo.

Al 20′ ancora Milinkovic-Savic costringe il numero 1 bianconero a tuffarsi sulla sinistra per evitare la marcatura. Due minuti dopo è Luis Alberto a impegnare Szczesny con un tiro centrale che il portiere polacco dei piemontesi blocca senza problemi.

Al 38′ Morata va vicino al gol dell’1-1, ma il suo colpo di testa, su punizione di Bernardeschi, lambisce il palo alla sinistra di Reina e finisce fuori. Gol dell’1-1 che arriva un minuto dopo grazie a Rabiot che batte Reina con una fucilata di sinistro sul primo palo sulla quale il portiere spagnolo avrebbe forse potuto fare meglio. Prima del duplice fischio di Massa c’è tempo per un altro tentativo di Fares che finisce fuori alla sinistra di Szczesny. La prima frazione termina quindi 1-1.

Al 47′ Chiesa si mette in proprio e, dopo una bella serie di dribbling all’interno dell’area laziale, arriva al tiro costringendo Reina a mettere in angolo. 5 minuti dopo Milinkovic-Savic sfugge alla marcatura di Bernardeschi e colpisce la traversa con un bel colpo di testa.

Al 57′ Chiesa intercetta un bel pallone nella sua metà campo e dà il via ad un contropiede perfetto che Morata trasforma in rete con un preciso sinistro sul quale Reina, come in occasione del gol di Rabiot, ha sicuramente più di qualche responsabilità. Pochi istanti dopo erroraccio di Milinkovic-Savic che atterra Ramsey in piena area; Massa fischia il calcio di rigore che Morata trasforma freddamente portando la Juventus sul 3-1.

Al 75′ si vede anche Immobile, ma il suo destro da fuori area viene messo in calcio d’angolo da Szczesny. 3 minuti più tardi è Correa a provarci, ma il suo tentativo a giro finisce fuori. Allo scoccare del 90′ Fares illude la Lazio, ma il suo sinistro finisce sulla parte esterna della rete juventina. Dopo 3 minuti di recupero, Massa fischia la fine delle ostilità: Juventus batte Lazio 3-1.

Highlights e Video Gol di Juventus-Lazio 3-1

Il tabellino di Juventus-Lazio 3-1

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (70′ Arthur), Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa (82′ Bonucci), Rabiot, Ramsey (70′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski (92′ Di Pardo), Morata (69′ Cristiano Ronaldo).

Allenatore: Andrea Pirlo

Lazio (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic (82′ Andreas Pereira); Lulic (55′ Patric), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (55 Escalante), Luis Alberto (82′ Caicedo), Fares; Correa, Immobile (82′ Muriqi).

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Davide Massa

Marcatori: 14′ Correa (L). 39′ Rabiot (J), 57′, 60′ RIG. Morata (J)

Ammoniti: 80′ Acerbi (L)

Espulsi:

