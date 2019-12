Video Gol Highlights Juventus-Lazio 1-3, Luis Alberto, Lulic, Cataldi vanificano il pareggio momentaneo di Dybala!

Risultato di Juventus-Lazio 1-3, Supercoppa Italiana 2019: Luis Alberto, Lulic e Cataldi vanificano il pareggio momentaneo di Dybala! La Lazio vince la Supercoppa italiana 2019!

Una partita che vede le due squadre affrontarsi con determinazione, senza che nessuna delle due riesca a prevalere. Verso il quarto d’ora su grande azione di Lulic, il pallone poi finisce a Luis Alberto che sigla da dentro l’area il vantaggio dei capitolini. Verso la fine del primo tempo arriva il pareggio bianconero con Dybala che effettua un tap-in sulla respinta di Strakosha. Ripresa in cui calano i ritmi, soprattutto dei biancocelesti, che riescono a realizzare il vantaggio con Lulic! Quindi nel finale arriva la terza rete con una punizione di Cataldi! Finisce con la Lazio che vince la Supercoppa italiana 2019

La sintesi di Juventus-Lazio 1-3, Supercoppa Italiana 2019

Il match che inizia in maniera un po’ guardinga, con le due squadre che non riescono a prendere il sopravvento. I biancocelesti provano subito una conclusione dal limite con Luis Alberto al decimo, con pallone che termina alto di poco sopra la traversa.

Squadra aggressiva quella bianconera, uno-due tocchi per trovare il compagno libero. Ma poco dopo il quarto d’ora c’è il vantaggio dei biancocelesti! Bella azione sulla sinistra di Lulic, che dribbla De Sciglio, crossa sul secondo palo. Milinkovic Savic controlla il pallone, serve all’indietro Luis Alberto che calcia da dentro l’area con il destro e fredda Szczesny!

Il secondo quarto d’ora del primo tempo scorre con due tentativi, uno per parte. Il primo ancora per i capitolini, ma Luis Alberto entrato una volta in area calcia debolmente. Poi Cristiano Ronaldo inventa, Dybala scatta in area di rigore, ma da posizione defilata calcia alto sopra la traversa.

Alla mezz’ora una punizione di Dybala con palla che esce di poco alla destra di Strakosha. Quindi tre minuti dopo un’azione di contropiede dei capitolini, un lancio per Correa, il quale controlla e calcia con il destro, ma Szcesny riesce a deviare in controtempo e salvare la porta.

Con grande fatica i piemontesi riescono a trovare il pareggio, nel recupero della prima frazione. Un sinistro di Ronaldo dal limite dell’area, pallone deviato da Strakosha su cui si avventa Dybala che realizza il pareggio!

Ripresa che inizia con un’iniziativa di Ronaldo, pallone per Matuidi che tocca per il sinistro di Dybala, il quale termina sul fondo. Poi verso la mezz’ora Ramsey serve Ronaldo, il cui destro termina di poco sopra la traversa!

E’ il settantreesimo minuto e la Lazio passa nuovamente in vantaggio! Correa serve Lazzari sulla destra, il cui cross trova la testa di Parolo, il quale spizza per Lulic. L’esterno bosniaco con il mancino batte Sczesny sul palo più lontano!

A cinque minuti dal termine Dybala si rende pericoloso con un colpo di testa su cui interviene il portiere biancoceleste senza problemi. Un minuto più tardi Luis Felipe ostacola Ronaldo al momento del tiro!

Nel finale un colpo di testa di Bonucci su calcio di punizione di Dybala con palla che termina di poco fuori. Quindi un’azione di contropiede con Correa che davanti a Szczesny spara addosso al portiere!

Al quarto minuto di gioco un calcio di punizione battuto da Cataldi con palla che termina in rete! Un 1-3 finale che regala la Supercoppa alla Lazio!

Video Gol Highlights

Gli highlights della partita sono visibili sul canale della Serie A

Il tabellino di Juventus-Lazio 1-3, Supercoppa Italiana 2019

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio (56° s.t. Cuadrado), Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (76° s.t. Costa); Dybala; Higuainn (66° s.t. Ramsey), Ronaldo. All. Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (64° s.t. Cataldi), Luis Alberto (67° s.t. Parolo), Lulic; Correa, Immobile (88° s.t. Caicedo). All. Inzaghi

Arbitro: Calvarese (Teramo)

Reti: 16° p.t. Luis Alberto (L), 46° p.t. Dybala (J), 73° s.t. Lulic (L), 94° s.t. Cataldi (L)

Espulsioni: 93° s.t. Bentancur (J)

