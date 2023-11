Video Gol Highlights Juventus-Inter 1-1: Sintesi 26-11-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Inter 1-1, 13° Giornata Serie A: segnano Vlahovic e Lautaro Martinez

Solo un pareggio tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo serale della domenica della tredicesima giornata di Serie A.

I nerazzurri si portano a quota trentadue punti, difendendo il primo posto, ma vengono fermati dopo quattro vittorie consecutive, mentre i bianconeri restano secondi con trenta punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Inter 1-1

Out De Sciglio, Danilo, Weah, Fagioli e Pogba per Massimiliano Allegri, che lancia a sorpresa Nicolussi-Caviglia dal primo minuto a centrocampo al fianco di McKennie, del rientrante Rabiot, Kostic e Cambiaso, confermando Rugani in difesa con Bremer e Gatti davanti a Szczesny e scegliendo Vlahovic in attacco in coppia con Chiesa.

Infortunati Pavard, Bastoni e Sanchez per Simone Inzaghi, che punta su De Vrij in difesa con Darmian e Acerbi a protezione di Sommer, a centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco i soliti Lautaro Martinez e Thuram.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Thuram e Cambiaso, che viene anche ammonito, ci provano Chiesa e Lautaro Martinez, ma senza fortuna.

Al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Vlahovic, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella triangolazione con Chiesa.

Grande reazione degli ospiti, che rialzano la testa, si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Barella.

Al 31′ minuto gli ospiti pareggiano con il solito Lautaro Martinez, su assist di Thuram, al termine di una bellissima azione corale costruita da Dumfries e Barella.

⏱️ FT | Il 𝗗𝗲𝗿𝗯𝘆 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 termina in pareggio: 🤖↔️🐂#JuveInter 1-1 pic.twitter.com/9E7yKGfYu7 — Lega Serie A (@SerieA) November 26, 2023

Nel finale le due squadre combattono su ogni palla, pressano con aggressività gli avversari e ci mettono grinta e convinzione, ma c’è equilibrio e non si sbilanciano.

Anche il secondo tempo è molto tattico, visto che le due squadre non rischiano di allungarsi, chiudendo tutti gli spazi e cercando soluzioni difensive di qualità.

Dopo un tentativo di Thuram, entrano Locatelli, Cuadrado, subito giallo per lui, Carlos Augusto, Milik, Kean, Asllani, Frattesi, Alex Sandro e Arnautovic al posto di Nicolussi-Caviglia, Dumfries, Dimarco, Vlahovic, Chiesa, Calhanoglu, Barella, l’ammonito Kostic e lo stesso Thuram.

Highlights e Video Gol di Juventus-Inter 1-1:

Tabellino di Juventus-Inter 1-1

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (16′ st Locatelli), Rabiot, Kostic (44′ st Alex Sandro); Chiesa (34′ st Milik), Vlahovic (34′ st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior. All.: Allegri



Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (25′ st Cuadrado), Barella (43′ st Frattesi), Calhanoglu (38′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25′ st Carlos Augusto); Thuram (43′ st Arnautovic), Martinez.

A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Stabile, Sensi, Klaassen, Agoumé. All.: S. Inzaghi



Arbitro: Guida

Marcatori: 27′ Vlahovic (J), 33′ Martinez (I)

Ammoniti: Cambiaso, Kostic (J); Cuadrado (I)

Espulsi: –