Video Gol Highlights Juventus-Hellas Verona 1-0: Sintesi 28-10-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Hellas Verona 1-0, 10° Giornata Serie A: il VAR annulla due reti a Kean, decide Cambiaso, espulso Allegri

La Juventus batte Hellas Verona all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

Quinto risultato utile consecutivo per i bianconeri, che si portano a quota ventitré punti in classifica, certificando le difficoltà degli scaligeri, che hanno racimolato solo un punto nelle ultime sei partite di campionato.

Sintesi di Juventus-Hellas Verona 1-0

Out Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Fagioli e Pogba per Massimiliano Allegri, che schiera Gatti, Bremer e Rugani in difesa davanti a Szczesny, conferma Weah, McKennie e Kostic a centrocampo con Locatelli e Rabiot e ritrova Vlahovic con Kean in attacco.

Non ci sono Braaf, Cabal, Hien e Hrustic per Marco Baroni, che punta su Faraoni, Magnani e Dawidowicz in difesa a protezione di Montipò, a centrocampo sceglie Terracciano, Hongla, Duda, Folorunsho e Doig, in attacco ci sono Djuric e Bonazzoli.

E’ una partita molto intensa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi alti. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti difendono con ordine e sono bravissimi a ribaltare l’azione e ripartire in contropiede.

Al 13′ minuto viene annullata la rete di Kean per posizione di gioco ravvisata dal VAR, mentre Montipò più volte nega la gioia del gol all’attaccante italiano nei tentativi successivi.

Vengono ammoniti Djuric e Rugani, ci prova più volte Vlahovic, ma è Szczesny a farsi trovare pronto nel finale risultando assolutamente decisivo su Bonazzoli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Miretti al posto di Weah e sembra cambiare tutto, visto che i padroni di casa risultano molto più rapidi e pericolosi.

Infatti, sale subito in cattedra Montipò, che alza la saracinesca su Rabiot, dopo un clamoroso errore sotto porta di testa di Kean, mentre viene ammonito Folorunsho.

Al 53′ minuto i padroni di casa sbloccherebbero il risultato ancora con Kean, poi anche ammonito, che troverebbe il gol del vantaggio con un bel stacco di testa su cross di McKennie, ma l’arbitro annulla ancora servendosi dell’on field review per un fallo su Faraoni.

Entrano Chiesa e Cambiaso al posto di Kean e Kostic e diventa un vero e proprio assedio alla porta di Montipò, che fa il fenomeno proprio su Chiesa, e dopo anche Faraoni salva sulla linea, mentre Vlahovic è poco cinico da buona posizione.

Per provare ad arginare gli avversari, gli ospiti inseriscono Coppola, Lazovic, subito pericoloso, Suslov, Serdar e Tchatchoua per Terracciano, Faraoni, Bonazzoli, Doig e Hongla, i padroni di casa rispondono con Milik per Vlahovic.

Nel finale i padroni di casa ci provano in tutti i modi ancora con Chiesa e inseriscono anche Yildiz al posto di Rugani per uno schieramento super offensivo ed è proprio il turco, oltre a Miretti, a divorarsi la rete della vittoria nei minuti di recupero.

A decidere la partita è Cambiaso, anche ammonito, al 96′ minuto, al posto giusto al momento giusto, che ribadisce in rete con un tap-in vincente la palla dopo il palo colpito clamorosamente da Milik.

Highlights e Video Gol di Juventus-Hellas Verona 1-0:

Tabellino di Juventus-Hellas Verona 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (42′ st Yildiz); Weah (1′ st Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (17′ st Cambiaso); Vlahovic (36′ st Milik), Kean (17′ st Chiesa). A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior. All.: Allegri



Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano (50′ st Coppola); Faraoni (27′ st Tchatchoua), Hongla (28′ st Suslov), Folorunsho, Doig (28′ st Lazovic); Duda; Bonazzoli (39′ st Serdar), Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Joselito, Saponara, Ngonge, Charlys, Mboula. All.: Baroni



Arbitro: Feliciani

Marcatori: 52′ st Cambiaso (J)

Ammoniti: Djuric (V), Rugani (J), Folorunsho (V), Kean (J)

Espulsi:

Note: