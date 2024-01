Video Gol Highlights Juventus-Empoli 1-1: Sintesi 27-1-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Empoli 1-1, 22° Giornata Serie A: segnano Vlahovic e Baldanzi, espulso Milik con il VAR

Solo un pareggio tra Juventus e Empoli all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel secondo anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Piccola frenata per i bianconeri, a quota cinquantatré punti in classifica, mentre è il secondo risultato utile consecutivo per i toscani dal cambio in panchina.

Sintesi di Juventus-Empoli 1-1

Tantissime assenze per Massimiliano Allegri, orfano di Chiesa, De Sciglio, il neo acquisto Tiago Djalò, Fagioli, Kean, Pogba e Rabiot. In difesa si rivede Alex Sandro con Bremer e Gatti davanti a Szczesny, mentre a centrocampo giocano Cambiaso, Miretti, Locatelli, McKennie e Kostic, sorpresa Milik in attacco con Vlahovic.

Non ci sono Bastoni, Caputo, Destro, Ebuhei e Kovalenko per Davide Nicola, che punta su Ismajli, Walukiewicz e Luperto in difesa a protezione di Caprile, sulle fasce Gyasi e Cacace, mentre Maleh completa la mediana con Grassi e Zurkowski. In attacco lanciato subito Cerri con Cambiaghi.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma si scontrano con l’ottima fase difensiva degli avversari.

Dopo le parate di Caprile sui tentativi di Vlahovic e Cambiaso, la partita cambia al 18′ minuto, quando l’arbitro espelle Milik con un rosso diretto grazie all’intervento del VAR per un brutto fallo su Cerri.

Viene ammonito Cerri e gli ospiti provano ad approfittare della superiorità numerica prendendo in mano il pallino del gioco, affondando gli avversari dietro la linea del centrocampo e sfiorando più volte il vantaggio con Cambiaghi, ma rischiando proprio all’ultimo sull’errore sotto porta di Miretti.

Il secondo tempo si apre subito con il gol del vantaggio dei padroni di casa, che al 51′ minuto sbloccano il risultato con Vlahovic sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Dentro Cancellieri, Baldanzi e Weah al posto di Grassi, Cerri e Miretti, che danno inizio alla grande reazione degli ospiti, subito pericolosi con Destro e Luperto.

Al 70′ minuto gli ospiti pareggiano proprio con Baldanzi, conclusione precisa sull’imbeccata di Luperto, che trova impreparato Szczesny.

⏱️ FT | Un gol per parte: Baldanzi risponde a Vlahovic 🔥#JuveEmpoli 1-1 pic.twitter.com/OZPsQtV798 — Lega Serie A (@SerieA) January 27, 2024

I padroni di casa provano ad alzare il baricentro per soffrire meno l’uomo in meno e Locatelli spaventa Caprile dalla distanza prima dell’entrata in campo di Iling-Junior e Yildiz al posto di Cambiaso e Kostic.

Nel finale le due squadre cercano in tutti i modi il gol vittoria, ma Szczesny salva il risultato su Cambiaghi, mentre entrano anche Fazzini e Marin al posto di Zurkowski e Cambiaghi, e Weah riceve un cartellino giallo.

Highlights e Video Gol di Juventus-Empoli 1-1:

Tabellino di Juventus-Empoli 1-1

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (78′ Iling Jr), McKennie, Locatelli, Miretti (59′ Weah), Kostic (78′ Yildiz); Vlahovic, Milik. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri



Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajili, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski, Grassi (56′ Cancellieri), Maleh, Gyasi; Cerri (56′ Baldanzi), Cambiaghi (94′ Marin). A disp.: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Bereszynsky, Fazzini, Indragoli. All.: Nicola



Arbitro: Marinelli

Marcatori: 50′ Vlahovic (J), 70′ Baldanzi (E)

Ammoniti: Walukiewicz (E), Weah (J)

Espulsi: Milik (J)