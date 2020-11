Video Gol Highlights Juventus-Cagliari 2-0: sintesi 21-11-2020

Risultato Video Gol Highlights Juventus-Cagliari 2-0: basta una doppietta di Cristiano Ronaldo ai bianconeri per avere la meglio sui rossoblu di Di Francesco.

Dopo la vittoria per 0 a 2 della Lazio a Crotone e il pareggio a reti bianche tra Spezia e Atalanta, termina 2 a 0 l’anticipo serale dell’Allianz Stadium, valevole per l’8° giornata di campionato in Serie A, tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Decide una doppietta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo.

Nei primi 10 minuti non accade praticamente nulla se non l’ennesimo fuorigioco stagionale di Morata che costringe Maresca ad annullare quello che sarebbe stato il gol del vantaggio a firma di Bernardeschi. Al 24′ eccesso di generosità dello spagnolo che davanti a Cragno anziché calciare tenta di servire Ronaldo che viene anticipato da un difensore del Cagliari che mette la palla in calcio d’angolo.

Al 28′ Cuadrado per Kulusevski che, con un delicato sinistro a giro dall’interno dell’area sarda, per poco non trova l’angolo basso alla destra dell’estremo difensore rossoblu. 8 minuti più tardi ci prova Bernardeschi con un bel tiro da fuori area che però viene bloccato tranquillamente da Cragno. Un minuto dopo la Juventus passa in vantaggio con Cristiano Ronaldo che dribbla due difensori all’interno dell’area cagliaritana e di destro batte l’incolpevole portiere ospite. Al 42′ ancora CR7 che sigla il suo secondo gol della partita correggendo in rete una spizzata di Demiral su calcio d’angolo di Cuadrado. Il primo tempo finisce quindi con il vantaggio juventino per 2-0.

La prima azione del secondo tempo degna di nota capita al 52′ sulla testa di Demiral che colpisce la traversa dopo un ottimo calcio d’angolo di Cuadrado. Al 55′ contropiede fulmineo dei bianconeri, ma Bernardeschi si divora il 3-0 calciando addosso a Cragno che mette in angolo. 9 minuti più tardi bella iniziativa del 33 juventino che appoggia per l’accorrente Morata che, da buona posizione, spara alto. Nei restanti 26 minuti, salvo qualche occasione sprecata dalla Vecchia Signora, non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto dopo 4 minuti di recupero Maresca fischia la fine della partita: Juventus batte Cagliari 2 a 0.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo (85′ Alex Sandro); Bernardeschi, Arthur (85′ Bentancur), Rabiot (69′ McKennie), Kulusevski (85′ Chiesa); Morata (69′ Dybala), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz Klavan (70′ Carboni), Pisacane; Rog, Marin (70′ Caligara); Ounas (80′ Oliva), Joao Pedro, Tripaldelli (45′ ST Sottil); Simeone (80′ Pavoletti).

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Fabio Maresca

Marcatori: 37′, 42′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 33′ Rabiot (J), 35′ Tripaldelli (C), 53′ Danilo (J), 54′ Arthur (J), 73′ Sottil (C)

Espulsi:

