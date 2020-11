Video Gol Highlights Crotone-Lazio 0-2: sintesi 21-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Crotone-Lazio 0-2, 8° Giornata Serie A: la sblocca Immobile, raddoppia Correa

La Lazio torna con una vittoria dalla trasferta alla piscina Stadio Ezio Scida di Crotone contro il Crotone nel primo anticipo del sabato della ottava giornata di Serie A.

Tre punti fondamentali per i biancocelesti, che collezionano il quarto risultato utile consecutivo rilanciandosi in classifica ed inguaiando i pitagorici, sempre più ultimi in classifica e ancora senza vittorie in campionato in questa stagione.

La sintesi di Crotone-Lazio 0-2, 8° Giornata Serie A

E’ una partita molto strana e difficile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Il campo è in condizioni pietose, sembra quasi una piscina di pallanuoto. Le squadre non fanno altro che lanciare la palla lunga per evitare di navigare nelle pozzanghere.

Ci prova subito Immobile, che tenta di approfittare di un mezzo errore di Cordaz, senza riuscirci, mentre il portiere si fa trovare pronto su Correa e i padroni di casa rispondono con un colpo in spaccata di Simy, che sfiora il palo.

Al 21′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa, su tuffo plastico, di Immobile su cross perfetto di Parolo.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire cercando spesso le sponde di Simy, ma gli ospiti hanno maggiore qualità e sfiorano il raddoppio con Parolo, ottima parata di Cordaz, e Fares, salvataggio sulla linea di Marrone.

Nel secondo tempo i padroni di casa sembrano molto più reattivi a centrocampo e prendono in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti provano sempre a rilanciare in avanti per sfruttare i contropiedi.

Al 58′ minuto gli ospiti trovano il gol del raddoppio con Correa, su assist di Immobile.

I padroni di casa alzano ancora il baricentro, ma gli ospiti sono letali in contropiede, tanto da rendersi pericolosi ancora con Immobile e Caicedo.

Video Gol Highlights di Crotone-Lazio 0-2, 8° Giornata Serie A

Il tabellino di Crotone-Lazio 0-2, 8° Giornata Serie A

Crotone-Lazio 0-2

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5,5, Marrone 5,5, Cuomo 6; Rispoli 5,5 (1′ st Pereira 6), Benali 6, Petriccione 5,5 (23′ st Dragus 6), Vulic 5,5 (34′ st Riviere sv), Reca 5,5; Simy 5, Messias 6.

Allenatore: Stroppa 5

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6 (34′ st Hoedt 6), Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Parolo 7 (1′ st Akpa Akpro 6,5), Leiva 6, Luis Alberto 6,5, Fares 6,5 (1′ st Marusic 6); Correa 7 (17′ st Caicedo 6), Immobile 7 (29′ st Pereira 6).

Allenatore: S. Inzaghi 6,5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 21′ Immobile (L), 13′ st Correa (L)

Ammoniti: Rispoli (C), Marrone (C), Fares (L), Parolo (L), Cuomo (C), Leiva (L), Luis Alberto (L)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

