Video Gol Highlights Juventus-Brescia 2-0: punizione Dybala e Cuadrado

Risultato Juventus-Brescia 2-0, 24° Giornata Serie A: espulso Ayè, la sblocca Dybala su punizione, raddoppia Cuadrado, palo per Bentancur, annullato un gol a Higuain per posizione di fuorigioco, traversa Dybala

Tutto secondo le attese a Torino, dove la Juventus ha la meglio sul Brescia all’Allianz Stadium, conosciuto anche come Juventus Stadium, nella 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno.

I bianconeri tornano alla vittoria dopo il ko della scorsa settimana e provano ad approfittare del calendario per difendere il primo posto. Brutta sconfitta per i lombardi, che non vincono da due mesi.

La sintesi di Juventus-Brescia 2-0, 24° Giornata Serie A

E’ una partita praticamente a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco, ma il possesso palla è abbastanza lento, anche a causa dell’ottima fase difensiva degli ospiti, che chiudono tutti gli spazi e ripartono in contropiede.

Dopo un tentativo di Zmrhal, i padroni di casa si affidano a Dybala, che si prende sulle proprie spalle la squadra, prima risultando impreciso e poi, dopo l’espulsione di Ayè al 37′ minuto per doppia ammonizione, sbloccando il risultato al 39′ minuto trovando il gol del vantaggio con una bellissima punizione.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che approfittano del momento per attaccare a testa bassa la porta degli avversari, ma Andrenacci compie un miracolo su Higuain e salva il passivo anche su Rugani.

Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa continuano a macinare gioco, mentre gli ospiti non modificano il proprio atteggiamento difensivo.

Primi minuti difficili per gli ospiti, che devono ringraziare un grandissimo Andrenacci, che alza ancora la saracinesca su Higuain. Poi, però, i padroni di casa calano sensibilmente, permettendo agli avversari anche di alzare il baricentro e farsi vedere in attacco on Bjarnason senza fortuna.

Nel momento di maggior equilibrio, al 75′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Cuadrado, che completa con un mini lob la triangolazione con Matuidi.

Il secondo gol subito taglia definitivamente le gambe agli ospiti, sempre in inferiorità numerica, che vanno in completa balia dei padroni di casa, bravissimi ad approfittare del momento per tentare di chiudere la partita, ma Higuain è poco cinico davanti alla porta e Bentancur colpisce un palo, prima del gol annullato a Higuain al 80′ minuto per posizione di fuorigioco.

Nel finale Bentancur e Higuain iniziano un tiro al bersaglio alla porta di Andrenacci, ma senza la giusta convinzione, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con un tentativo di Ndoj, fino alla traversa di Dybala all’ultimo secondo.

Video Gol Highlights di Juventus-Brescia 2-0, 24° Giornata Serie A

Il tabellino di Juventus-Brescia 2-0, 24° Giornata Serie A Juventus-Brescia 2-0 Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci (78′ Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Ramsey (66′ Pjanic, 73′ Matuidi), Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain. All.: Sarri. Brescia (4-3-1-2): Alfonso (10′ Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (80′ Ndoi); Zmrhal (90′ Skrabb); Balotelli, Ayé. All.: Lopez. Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Gol: 38′ Dybala (J), 75′ Cuadrado (J). Assist: Matuidi (J, 2-0). Ammoniti: Bonucci, Higuain, Bentancur (J). Note – Recupero 4’+3′. Espulso Ayé (B) al 37′.

©RIPRODUZIONE RISERVATA