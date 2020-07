Video gol highlights Juve Stabia-Entella 1-1: sintesi 10-07-2020

Risultato, sintesi e video gol highlights Juve Stabia-Entella 1-1, 33° giornata Serie B: i liguri sprecano parecchio, troppo, prima e dopo il gol di Mazzitelli e gli stabiesi ne approfittano trovando il pareggio su rigore con Forte. I due punti persi impediscono all’Entella di agganciare l’ottavo posto e non porta via la Juve Stabia dalla zona playout.

Cronaca Juve Stabia-Entella 1-1, 33° giornata Serie B

Per gran parte della prima frazione si vede poco o nulla. Con il passare dei minuti sono i liguri a prendere l’iniziativa e i campani spariscono, anch’essi gradualmente, dal match pur rischiando poco.

La prima emozione giunge improvvisa al 35°: Settembrini libera Schenetti all’altezza del dischetto, ma il trequartista calcia incredibilmente a lato mancando una grande occasione.

Poco dopo, al 39°, arriva il vantaggio degli ospiti grazie a Mazzitelli, che viene servito da Sala in area e crossa trovando la rete grazie alla decisiva deviazione di Addae che mette fuori causa Provedel.

Nei minuti finali l’Entella va vicino al raddoppio, al 42° ancora con Schenetti, che grazia il portiere stabiese non riuscendo a conferire potenza al suo tiro ad incrociare da dentro l’area, e un minuto più tardi con De Luca, che prova un insidioso tiro-cross che termina tra le braccia di Provedel.

Proprio a conclusione del primo tempo c’è la prima chance per i padroni di casa, praticamente non pervenuti fino ad ora: sugli sviluppi di un calcio di punizione Addae, protagonista involontario del gol avversario, si ritrova un pallone vagante sul destro, ma il tiro scoccato da dentro l’area sorvola la traversa e finisce fuori. Con quest’azione si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo comincia con gli ospiti a caccia del raddoppio e i protagonisti dei minuti iniziali sono Paolucci, che al 49° sfiora la traversa con un tiro da fuori, e soprattutto Morra, che un minuto più tardi entra in area su invito di De Luca e, anziché servire Schenetti tutto solo dall’altra parte, calcia trovando l’esterno della rete.

La svolta della partita arriva quando, al 54°, Canotto e Coppolaro vengono espulsi in simultanea per uno scambio di convenevoli quasi degenerato in rissa generale. Da qui, con spazi più ampi, inizia tutt’altra partita e si vede tutt’altra Juve Stabia.

Spaventati gli avversari con una girata di Forte, infatti, i campani tornano nell’area avversaria al 66° e ottengono un penalty grazie al fallo di Sala sullo scatenato Bifulco, da poco entrato in campo. Dal dischetto c’è Forte, che batte Borra con un siluro alto e centrale.

Dopo il pareggio, la sfida si addormenta ed offre pochissimo. L’unico sussulto degno di nota è la chance procurata da due dei nuovi entrati dell’Entella al 79°, Rodriguez e Toscano, con il primo che crossa dopo una bella sgroppata sulla sinistra e il secondo che riceve l’assist del primo e conclude troppo debolmente facilitando la vita a Provedel.

Non accade davvero nulla per mezz’ora abbondante, compresi i ben 7 minuti di recupero concessi. Il match termina in parità.

Migliori in campo Mazzitelli (7), sempre in palla a prescindere dal gol, e Bifulco (7), entrato nella ripresa e subito pericoloso e anche decisivo grazie al rigore conquistato. Male Canotto e Coppolaro (4 per entrambi), espulsi ad inizio ripresa per una serie di colpi bassi che stavano degenerando in rissa.

Tabellino Juve Stabia-Entella 1-1, 33° giornata Serie B

Juve Stabia (3-5-2): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest; Izco (52′ Mallamo), Addae (63′ Bifulco), Calvano, Mastalli, Germoni (83′ Allievi); Canotto, Forte. Allenatore: Caserta

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Settembrini (56′ De Col), Paolucci, Mazzitelli (82′ Dezi); Schenetti (76′ Toscano); Morra (76′ Rodriguez), G. De Luca (82′ Mancosu). Allenatore: Boscaglia

Marcatori: 40′ Mazzitelli, 67′ rig. Forte

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Mastalli e Rodriguez

Espulsi: 54′ Coppolaro e 55′ Canotto

