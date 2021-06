Video Gol Highlights Italia-Repubblica Ceca 4-0: Sintesi 4-6-2021

Video Gol e Highlights Italia-Repubblica Ceca 4-0, Amichevole: la sblocca Immobile, raddoppia Barella, tris di Insigne, poker di Berardi

L’Italia distrugge la Repubblica Ceca allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella seconda ed ultima amichevole internazionale.

Gli azzurri si preparano nel miglior modo possibile agli Europei, in cui esordiranno venerdì 11 contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma.

Sintesi di Italia-Repubblica Ceca 4-0

E’ una partita abbastanza prevedibile nel primo tempo, disputato su ritmi non elevatissimi. I padroni di casa fanno possesso palla cercando in tutti i modi di raggirare gli ospiti, che si difendono compatti dietro la linea della palla per chiudere tutti gli spazi, ma senza risultare realmente efficaci.

Al 23′ minuto, praticamente alla prima vera e propria occasione, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Immobile, grazie alla deviazione di un difensore avversario, approfittando di un rinvio errato di Brabec.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere nella metà campo dei padroni di casa, che non subiscono il ritorno degli avversari e, anzi, sono bravi ad approfittare degli spazi lasciati rendendosi pericolosi con Immobile, poco cinico di testa.

Con il passare dei minuti la rabbia degli ospiti si sgonfia e i padroni di casa tornano a dominare in campo e cercano il raddoppio, che arriva al 42′ minuto, formato da Barella, grazie anche questa volta dalla deviazione di un avversario.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, caratterizzato dal monologo dei padroni di casa, che gestiscono con grandissima qualità il risultato.

Dopo i tentativi di Berardi, Insigne e Chiellini, al 66′ minuto arriva il terzo gol dei padroni di casa, questa volta di Insigne, su assist meraviglioso di Immobile.

Al 74′ minuto addirittura i padroni di casa calano il poker con il mini lob di Berardi, su assist di Insigne, che approfitta delle praterie lasciate dagli avversari, che di fatto chiude la partita.

Highlights e Video Gol di Italia-Repubblica Ceca 4-0

Tabellino di Italia-Repubblica Ceca 4-0

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Florenzi (86′ Tolói), Bonucci [C], Chiellini (C) (64′ Acerbi), Spinazzola (64′ Emerson Palmieri); Barella, Jorginho (64′ Cristante), Locatelli; Berardi (78′ Chiesa), Immobile (78′ Raspadori), Insigne.

A disp.: Sirigu (GK), Meret (GK), Di Lorenzo, Pessina, Belotti, Bernardeschi.

All.: Mancini.

REPUBBLICA CECA (4-1-4-1) : Pavlenka; Coufal, Brabec, Čelůstka (46′ Zima), Bořil; Král; Masopust (61′ Ševčík), Darida (C) (81′ Sadílek), Barák (46′ Souček [C]), Jankto (61′ Vydra); Krmenčík (46′ Schick).

A disp.: Vaclík (GK), Mandous (GK), Kadeřábek, Matějů, Pekhart, Pešek.

All.: Šilhavý.

Arbitro: Lionel Tschudi (Svizzera).

Assistente 1: Sladan Josipović (Svizzera).

Assistente 2: Matthias Sbrissa (Svizzera).

Quarto Ufficiale: Alessandro Prontera (Italia).

Marcatori: 23′ Immobile (Italia), 42′ Barella (Italia), 66′ Insigne (Italia), 73′ Berardi (Italia).

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 2’pt, 2’st.

Calci d’angolo: 7-1.

Temperatura: 27°C (Serata serena).

Spettatori: porte chiuse.

