Video Gol Highlights Italia-Malta 4-0: sintesi 14-10-2023

Video Gol e Highlights Italia-Malta 4-0: tutto semplice al “San Nicola” di Bari per gli Azzurri, ma la classifica è ancora ostica: la vittoria dell’Ucraina sulla Macedonia del Nord per 2-0 mantiene le due selezioni al 2° posto con 10 punti (Italia in vantaggio grazie alla vittoria nel primo scontro diretto di settembre), alle spalle dell’Inghilterra a quota 13, e rende fondamentale la sfida di martedì a Wembley contro la Perfida Albione. Sarà una partita da vincere ad ogni costo considerando che gli ucraini saranno di scena a Malta e potrebbero effettuare il sorpasso rendendo lo scontro diretto di novembre una vera e prorpia ultima spiaggia.

Bonaventura apre le marcature con il primo gol in Nazionale, Berardi si regala una bella doppietta tornando a segnare in azzurro dopo più di due anni e Frattesi, infine, incrementa il bottino nel finale.

La Sintesi di Italia-Malta 4-0

Malta non è certo una corazzata e i nostri mettono ben presto l’accampamento nella metà campo degli isolani, pur mancando inizialmente in concretezza.

Ma è necessario vincere, anche con un buon gruzzolo di gol, e pur non brillando per vari motivi, soprattutto psicologici visti i noti fatti di questi giorni, al 23° Bonaventura inventa un tiro da fuori area che termina all’incrocio trovando il gol che scardina definitivamente la morbida difesa avversaria.

La partita resta spigolosa per i modi spicci degli uomini di CT Marcolini e l’Italia paga anche errori tecnici, impostazione e costruzione da rivedere assolutamente o saranno guai martedì, pur non soffrendo mai e riuscendo a raddoppiare proprio a ridosso del duplice fischio grazie ad una bella azione che culmina con il magnifico sinistro a giro dal limite scoccato da Berardi; palo e gol nell’angolo opposto e intervallo sul 2-0.

La gradevole atmosfera, fra trombette e cori, non viene rovinata nella ripresa e al 63° Berardi si concede il piacere della doppietta infilando in rete, addirittura di destro, un traversone dalla sinistra malamente ciccato dal pessimo Kean.

Al 90°, infine, uno dei tanti nuovi entrati, Frattesi, segna ancora con un tocco sporco e cala il poker. Finisce 4-0, ma non c’è molto da dire in positivo. Di negativo, invece, qualcosa va detto.

Troppi errori, però, prima e dopo i gol, che la pochezza dell’avversario non nasconde e che preoccupa. Locatelli non azzecca un passaggio, Barella è stranamente statico e non appare in serata nascondendosi, e la prestazione, nonostante tutto, non può dirsi pienamente soddisfacente. Martedì vedremo il reale valore dei nostri.

Video Gol e Highlights di Italia-Malta 4-0

Il Tabellino di Italia-Malta 4-0

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco (79′ Udogie); Barella (65′ Frattesi), Locatelli, Bonaventura (87′ Biraghi); Berardi (65′ Orsolini), Raspadori, Kean (79′ Scamacca). CT: Spalletti

Malta (5-3-2): Bonello, J. Mbong (66′ Attard), Apap, Pepe, Z. Muscat, Camenzuli; Guillaumier, Kristensen (66′ N.Muscat), Yankam (84′ Nwoko); Montebello (55′ Satariano), P. Mbong (84′ Paiber). CT: Marcolini

Arbitro: Strukan (CRO)

Marcatori: 22′ Bonaventura, 46′ pt e 63′ Berardi e 93′ Frattesi

Ammoniti: P. Mbong, Yankam e Apap