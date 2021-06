Video Gol Highlights Italia-Galles 1-0: Sintesi Europei 20-6-2021

Video Gol e Highlights di Italia-Galles: termina 1-0 la sfida dell’Olimpico, valevole per la 3° giornata del Gruppo A di Euro 2020 tra gli Azzurri di Roberto Mancini e i Dragoni di Robert Page. A decidere il match è un gol di Pessina al 39′ del primo tempo.

Dopo aver battuto Turchia e Svizzera nelle prime due partite della fase a gironi, l’Italia di Roberto Mancini batte 1-0 il Galles di Robert Page e chiude al 1° posto, senza subire neanche un gol, il Gruppo A di Euro 2020. Gli Azzurri, sabato prossimo a Wembley, se la vedranno con una tra Ucraina ed Austria. A decidere il match dell’Olimpico è un gol di Matteo Pessina al 39′ del primo tempo.

Italia-Galles 1-0, 3° giornata Gruppo A Euro 2020.

Sintesi di Italia-Galles 1-0

La prima azione pericolosa della partita capita al 12′ con Bastoni che mette in mezzo per Belotti che non riesce però a trovare l’impatto col pallone. 3 minuti dopo ci prova Emerson Palmieri da fuori area, ma il suo tentativo finisce tra le mani di Ward che blocca senza problemi.

Al 24′ ancora Italia vicina al gol: Bernardeschi per Belotti che da buona posizione incrocia male spedendo la palla sul fondo. Due minuti più tardi occasione per il Galles con Gunter che anticipa tutti di testa non trovando per poco l’incrocio dei pali alla destra di Donnarumma.

Pochi istanti dopo è Chiesa a provarci su assist di Bastoni, ma il suo destro viene messo in angolo dalla difesa gallese. Al 39′ l’Italia passa in vantaggio con Pessina, al suo terzo gol in Nazionale, che corregge in rete un perfetto calcio di punizione dal limite di Verratti. Al 45′, senza alcun minuto di recupero, Hategan fischia la fine del primo tempo: Azzurri in vantaggio per 1-0 grazie a Pessina.

Al 53′ perfetto calcio di punizione di Bernardeschi che sorprende Ward trovando però solo il palo alla sua destra. 12 minuti più tardi Chiesa mette in mezzo per Belotti che impatta bene di destro trovando però la respinta del numero 12 gallese che copre bene il primo palo e mette in angolo.

Al 76′ Bale, solo al centro dell’area di rigore italiana, calcia alto sopra la porta di Donnarumma. L’ultima azione degna di nota del match è una conclusione di Belotti all’88’ che Ward neutralizza senza problemi. Al termine dei 3 minuti di recupero concessi, l’arbitro fischia la fine dell’incontro: Italia batte Galles 1-0.

Video Gol e Highlights di Italia-Galles 1-0

Il Tabellino di Italia-Galles 1-0

Italia (4-3-3): Donnarumma (89′ Sirigu); Toloi, Bonucci (46′ Acerbi), Bastoni, Emerson; Jorginho (75′ Cristante), Verratti, Pessina (87′ Castrovilli); Bernardeschi (75′ Raspadori), Belotti, Chiesa.

Allenatore: Roberto Mancini

Galles (3-4-3): Ward; Ampadu, Rodon, Gunter; C. Roberts, Allen (87′ Levitt), Morrell (60′ Moore), N. Williams (86′ Davies); Bale (86′ Brooks), Ramsey, James (74′ Wilson).

Allenatore: Robert Page

Arbitro: Ovidiu Hategan

Marcatori: 39′ Pessina (I)

Ammoniti: 51′ Allen (G), 79′ Gunter (G), 79′ Pessina (I)

Espulsi: 55′ Ampadu (G)

