Video gol-highlights Inter-Viktoria Plzen 4-0: sintesi 26-10-2022

Inter-Viktoria Plzen 4-0: vincono i nerazzurri con reti di Mkhitaryan, Lukaku e doppietta di Dzeko. Qualificazione agli ottavi in archivio.

Inter-Viktoria Plzen 4-0, i nerazzurri si assicurano il passaggio agli ottavi. Grande prova della squadra di Inzaghi, che concede qualcosa nei primi minuti per poi annientare l’avversario.

La sblocca Mkhitaryan, su assist di Dimarco (tra i migliori quest’oggi), prima che Dzeko piazzi la sua doppia zampata che chiude virtualmente il match.

Il gol di Lukaku, entrato a pochi minuti dalla fine, serve ad arrotondare il risultato.

La sintesi di Inter-Viktoria Plzen 4-0

Primi minuti di gara che vedono un Viktoria spavaldo, pronto a mettere i nerazzurri in difficoltà con l’arma del contropiede.

La prima vera occasione arriva con un tiro di Acerbi dalla lunga distanza che termina alto. Ancora Inter con una doppia occasione: Dimarco ci prova col sinistro, respinto da Stanek. Si avventa Mkhitaryan, ma il portiere è nuovamente attento.

Spinge ancora Dimarco sulla sinistra, e mette in mezzo per Dzeko, che solo in area non centra la porta.

Il Viktoria sparisce gradualmente dal campo, e l’Inter ne approfitta passando in vantaggio: Bastoni mette in mezzo per Mkhitaryan, che di testa fa 1-0.

Da Miiiiiiiiiki a Miiiiiiiiiki 🇦🇲🚅🚅🚅🚅🚅🚅🚅🚅🚅🚅 pic.twitter.com/gwHOcS1pqq — Inter (@Inter) October 26, 2022

Ancora Dimarco, scatenato sulla sinistra, mette in mezzo una palla per Lautaro, che però non sembra essere in giornata e spedisce fuori.

Il raddoppio è solo rimandato: Dzeko riceve ancora da Dimarco, e appoggia in rete colpendo al volo per un gol che mette in ginocchio gli ospiti.

Inizio di ripresa aggressivo del Viktoria, che guadagna tre corner in serie: la difesa nerazzurra è attenta e interviene in tempo.

Mkhitaryan si mette in proprio e tira da fuori: la palla coglie la traversa. Ancora Inter con Lautaro che riceve in mezzo da Dimarco, ma trova un ottimo Stanek ad opporsi alla conclusione di prima.

L’argentino si rifa, poco dopo, con l’assist per il 3-0 di Dzeko: palla di Barella verso “El Toro”, che fa da sponda al compagno. Stanek non può nulla sulla conclusione del bosniaco.

La partita non ha più dunque molto da dire: i nuovi entrati, specie Correa, provano a farsi vedere con qualche iniziativa negli ultimi minuti.

A rifinire il risultato ci pensa Lukaku, appena entrato al posto di Lautaro, quando riesce a capitalizzare un bel triangolo con Correa.

La cosa più importante, oltre all’ottima prestazione offerta, è che con questi tre punti i nerazzurri si assicurano il passaggio agli ottavi, visto il vantaggio negli scontri diretti col Barcellona, distante sei punti.

Highlights e Video gol di Inter-Viktoria Plzen 4-0

Il tabellino di Inter-Viktoria Plzen 4-0

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 90 Lukaku. Allenatore: Massimiliano Farris.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): 36 Stanek; 24 Havel, 4 Pernica, 2 Hejda, 3 Tijani; 20 Bucha, 23 Kalvach; 77 Jirka, 88 Vlkanova, 18 Mosquera; 90 Bassey. A disposizione: 13 Trvdon, 16 Jedlicka, 6 Pilar, 15 Chory, 21 Jemelka, 25 Cermak, 44 Holik, 99 Ndiaye. Allenatore: Michal Bílek.

Marcatori: 35′ Mkhitaryan (I), 42′, 65′ Dzeko (I), 86′ Lukaku (I)

Arbitro: Ekberg (SVE)