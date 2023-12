Video gol-highlights Inter-Udinese 4-0: sintesi 09-12-2023

Video gol-highlights Inter-Udinese 4-0: Calhanoglu, Dimarco e Thuram annientano i friulani nello spazio di 7 minuti. Ciliegina finale di Lautaro.

Inter-Udinese 4-0: dominio della capolista al Meazza.

La squadra di Inzaghi dimostra ancora una volta di avere qualcosa in più rispetto agli avversari, e dopo una quarantina di minuti in cui aveva fronteggiato un’Udinese accorta, ma non rinunciataria, ha chiuso il match con le reti di Calhanoglu, Dimarco e Thuram, nello spazio di 7′.

Rosa ampia per l’ex tecnico della Lazio, che nella seconda frazione ruota gli uomini, ma trova la pennellata finale con un Lautaro sempre più devastante. Vetta della classifica riconquistata, e Juventus unica rivale credibile per lo Scudetto rimasta.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter – StadioSport.it

La sintesi di Inter-Udinese 4-0

Inizia subito in modo propositivo l’Inter: dopo 10′, Lautaro colpisce un palo, di testa, su cross dalla sinistra, mentre Dimarco impegna poco dopo Silvestri, dopo essere stato premiato da una grande incursione di Bissek.

Reagisce l’Udinese: Samardzic penetra in area, e serve Pereyra. Il tiro dell’argentino è di poco al lato. Cresce la squadra friulana: palla di Ebosele per lo stesso Pereyra, che calcia fuori.

L’Inter sfiora ancora il gol con un colpo di testa di Thuram su cross di Bastoni. Palla al lato di poco. Chalanoglu ci prova dalla distanza, ma manda fuori.

Al 37′ episodio chiave del primo tempo: Perez contrasta Lautaro in area, e l’arbitro, dopo un check col Var, assegna calcio di rigore.

Dal dischetto va Calhanoglu, che non sbaglia e fa 1-0.

Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio: Calhanoglu veste stavolta i panni dell’uomo assist e serve Dimarco: l’ex Verona, da posizione defilata, lascia partire un sinistro che fa secco Silvestri.

La squadra di Inzaghi uccide definitivamente il match al 44′: è Thuram, servito da Mkhitaryan, a battere comodamente Silvestri.

La ripresa inizia con l’Inter ancora in avanti, alla ricerca delle opportunità per incrementare il vantaggio. Barella prova a servire a Lautaro un pallone dal limite, ma sbaglia l’approccio.

Inzaghi ruota gli uomini, e se l’Udinese prova a rendersi pericolosa con Pareyo, in una delle sue rare sortite offensive, e va addirittura in gol con Lucca, bravo a capitalizzare una respinta di Sommer. Rete annullata dall’arbitro.

Inzaghi lancia nella mischia anche Cuadrado e Asllani, mentre l’Udinese va ancora vicina al 3-1 con Pareyo.

L’Inter riesce invece a trovare addirittura il quarto gol: Lautaro Martinez, alla rete numero 14 in campionato, parte da centrocampo e lascia partire un tiro dal limite che non lascia scampo a Silvestri.

Ciliegina sulla torta per una gara in equilibrio fino al 37′, ma che la squadra di Inzaghi ha archiviato nel giro di pochi minuti, dimostrando tutta la propria micidiale potenza di fuoco.

Highlights e Video gol di Inter-Udinese 4-0

Il tabellino di Inter-Udinese 4-0

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Agoumè, Stabile, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Aké, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen, Pafundi.

Allenatore: Cioffi

Marcatori: 37′ Calhanoglu (rigore, I), 42′ Dimarco (I), 44′ Thuram (I), 84′ Lautaro (I)

Arbitro: Di Bello