Video Gol Highlights Inter-Torino 3-1: sintesi 13-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Torino 3-1, 32° Giornata Serie A: la sblocca Belotti, pareggia Young, la ribalta Godin, la chiude Lautaro Martinez

L’Inter batte il Torino allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo della 32° giornata di Serie A, 13° turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i nerazzurri, che cancellano gli ultimi due risultati negativi acciuffando addirittura il secondo posto in classifica.

Non è servita a niente la grande vittoria della scorsa settimana per i granata, che vengono rigettati nella corsa per la salvezza, visto che il terzultimo posto è distante solo cinque punti.

E’ una partita viva nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, pressando però con grande aggressività gli ospiti, che ripartono molto bene in contropiede.

Sembra scatenato Lautaro Martinez, ma risulta sempre poco cinico da buona posizione, così come Godin e Brozovic.

Nel miglior momento dei padroni di casa, però sono gli ospiti a trovare il gol del vantaggio al 17′ minuto sbloccando il risultato con Belotti, che sfrutta la papera di Handanovic.

I padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari e continuano il loro assedio alla porta di Sirigu, ma ancora una volta Lautaro Martinez, Gagliardini e Young non trovano la giocata vincente e nel finale Handanovic si rifà sulla conclusione di Ansaldi.

Il secondo tempo inizia con i padroni di casa che ricominciano da dove avevano concluso, cioè macinando gioco ed occasioni, mentre gli ospiti sono fin troppo passivi nella loro fase difensiva.

Così, al 48′ minuto arriva il meritato pareggio dei padroni di casa, firmato da Young, su sponda di Lautaro Martinez, servito da un bellissimo lancio di Brozovic.

Momento di grande difficoltà per gli ospiti, che i padroni di casa sanno sfruttare al meglio ribaltando il risultato e rimontando al 51′ minuto con Godin, al posto giusto sulla sponda di Sanchez sulla bella giocata di Young.

Gli ospiti finalmente reagiscono, alzano il baricentro e provano a rispondere agli avversari sfruttando le qualità di Verdi, grande risposta di Handanovic, e Belotti, impreciso.

Però, al 60′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Lautaro Martinez, che pone fine alla sua crisi personale su assist di Sanchez.

Gli ospiti non ci stanno, vogliono lottare fino alla fine, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa gli avversari, sfiorando il gol più volte con Belotti, Singo e Millico, ma è Sirigu a salvare il passivo con miracoli clamorosi su Sanchez e Gagliardini, mentre Candreva da buona posizione si divora il poker.

Inter-Torino 3-1

Inter (3-4-1-2): Handanovic 5; Godin 6,5 (31′ st Skriniar sv), De Vrij 6, Bastoni 6; D’Ambrosio 5,5 (26′ st Candreva 6), Brozovic 6, Gagliardini 5,5, Young 7,5 (26′ st Biraghi 6); Borja Valero 6; Sanchez 6,5, Lautaro 6,5 (38′ st Eriksen sv).

Allenatore: Conte 6,5

Torino (3-5-1-1): Sirigu 6,5; Izzo 5, Nkoulou 5,5, Bremer 5,5; De Silvestri 5,5 (19′ st Singo 6), Meité 6 (19′ st Lukic 6), Rincon 6, Ansaldi 6,5 (18′ st Berenguer 5,5), Ola Aina 6; Verdi 5 (31′ st Millico sv); Belotti 6,5.

Allenatore: Longo 5

Arbitro: Massa

Marcatori: 17′ Belotti (T), 3′ st Young (I), 6′ st Godin (I), 16′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Godin (I), Ola Aina (T), Meité (T), De Silvestri (T), Brozovic (I), Sanchez (I), D’Ambrosio (I), Biraghi (I)

Espulsi:

