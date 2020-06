Video Gol Highlights Inter-Sassuolo 3-3: sintesi 24-6-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Sassuolo 3-3, 27° Giornata Serie A: la sblocca Caputo su assist di Djuricic, poi pareggia Lukaku su calcio di rigore e la ribalta Biraghi dopo una bella triangolazione con Sanchez, mentre Gagliardini colpisce una traversa, pareggia Berardi sempre su rigore, nel gol annullato a Lukaku per fuorigioco prima della rete di Borja Valero, ma pareggia Magnani e Skriniar viene espulso

Succede di tutto e di più allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, dove il Sassuolo riesce a recuperare tre volte fermando l’Inter sul pareggio nel primo posticipo della 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che vedono allontanarsi il primo posto e ora dovranno più che altro pensare a difendere la terza posizione in classifica, soprattutto considerando questo momento di difficoltà per le tante assenze.

Grande reazione degli emiliani, che hanno dimostrato di essere indomiti e di voler assolutamente cancellare la delusione dell’umiliazione subita nel recupero del weekend.

La sintesi di Inter-Sassuolo 3-3, 27° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi non elevatissimi, ma le due squadre sono molto attive. Partono meglio gli ospiti, che sembrano subito sul pezzo, mentre i padroni di casa risultano disordinati in difesa e centrocampo.

E, infatti, al 4′ minuto gli ospiti sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio con Caputo, servito benissimo sulla linea del fuorigioco da Djuricic.

I padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, fanno possesso palla e cercano in tutti i modi di raggirare la fase difensiva avversaria sfruttando le giocate di Biraghi e Sanchez, ma rischiano tantissimo sui contropiedi di Boga, Djuricic, Caputo e Berardi, poco cinici da ottima posizione.

Nel finale, però, cambia clamorosamente la partita. Infatti, prima al 41′ minuto i padroni di casa pareggiano con il calcio di rigore trasformato da Lukaku, fischiato dall’arbitro per fallo di Boga su Skriniar.

E al 46′ minuto addirittura i padroni di casa completano la rimonta passando in vantaggio con Biraghi, al termine di una bellissima triangolazione con Sanchez.

Partita molto equilibrata nel secondo tempo, in cui gli ospiti provano a farsi vedere in attacco, ma i padroni di casa chiudono tutti gli spazi risultando compatti e non lesinando a ripartire in contropiede.

Nonostante la mole di gioco e la presenza costante nella metà campo avversaria, gli ospiti riescono mai ad essere davvero pericolosi solo con Muldur, diversamente dai padroni di casa, che impegnano Consigli con Biraghi e Lukaku e si divorano il gol con Gagliardini, che colpisce la traversa tutto solo con porta spalancata.

Al 81′ minuto arriva il pareggio degli ospiti con il calcio di rigore di Berardi, fischiato dall’arbitro per fallo di Young su Muldur.

Nel finale è grande assedio da parte dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con Lautaro Martinez, viene annullato un gol a Lukaku al 84′ minuto per posizione di fuorigioco e arriva il gol di Borja Valero al 86′ minuto su assist di Candreva sugli sviluppi di un calcio di punizione.

E c’è ancora tempo per i miracoli di Consigli e Handanovic su Candreva e su Muldur al termine di due bei contropiedi, prima del gol del pareggio al 89′ minuto di Magnani, su assist di Haraslin sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e infine l’espulsione di Skriniar al 93′ minuto per doppia ammonizione.

Video Gol Highlights di Inter-Sassuolo 3-3, 27° Giornata Serie A

Il tabellino di Inter-Sassuolo 3-3, 27° Giornata Serie A

Inter-Sassuolo 3-3

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6 (54′ De Vrij), Bastoni 5,5; Moses 7 (75′ Candreva), Gagliardini 5,5, Borja Valero 6, Biraghi 7 (75′ Young 5); Eriksen 6 (62′ Agoume 5,5); Sanchez 6,5 (62′ Lautaro 5,5), Lukaku 6,5.

Allenatore: Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6, Chiriches 6,5 (79′ Magnani), Ferrari 6, Rogerio 5,5 (46′ Kyriakopoulos); Magnanelli 6 (58′ Locatelli), Obiang; Berardi, Djuricic, Boga 5 (66′ Haraslin); Caputo 6,5 (58′ Defrel).

Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Massa

Marcatori: 4′ Caputo (S), 41′ rig. Lukaku (I), 45’+1 Biraghi (I), 81′ rig. Berardi (S), 86′ Borja Valero (I), 89′ Magnani (S)

Ammoniti: 23′ Rogerio (S), 44′ Bastoni (I)

Espulsi: 93′ Skriniar (I), somma di ammonizioni

