Video Gol Highlights Inter-Sampdoria 2-1: decidono Lukaku e Lautaro Martinez, inutile Thorsby

Risultato Inter-Sampdoria 2-1, recupero 25° Giornata Serie A: la sblocca Lukaku dopo un gol annullato a Eriksen, raddoppia Lautaro Martinez,accorcia Thorsby dopo la traversa di Colley

I recuperi della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno, si concludono con la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro.

I nerazzurri riescono subire a cancellare le due sconfitte consecutive con cui avevano concluso prima dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus, al secolo Covid-19, cancellando anche le delusioni in coppa nazionale e tornando in piena corsa per il titolo, ora distante sei punti.

Non è bastata una bella reazione per i doriani, che sono sempre più immischiati nella lotta per la salvezza con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione .

Inter-Sampdoria, 25esima giornata di Serie A

La sintesi di Inter-Sampdoria 2-1, recupero 25° Giornata Serie A

E’ un primo tempo a senso unico, giocato su ritmi abbastanza intensi, con i padroni di casa a fare un vero e proprio monologo sin dai primi minuti, mentre gli ospiti non fanno altro che difendersi dietro la linea della palla, ma risultando poco compatti e molto lunghi.

Subito, al 2′ minuto i padroni di casa si vedono annullare un gol ad Eriksen per fuorigioco di Candreva. I padroni di casa, però, spingono sull’acceleratore e impegnano Audero alla grande parata ancora con Eriksen.

E’ davvero in grande serata Eriksen, che al 10′ minuto prima lancia Lautaro Martinez, bravo di tacco a servire Lukaku, intelligente ad allargare per Eriksen, che di prima serve nuovamente Lukaku, tap-in vincente, gol del vantaggio e risultato sbloccato.

Gli ospiti non riescono proprio a reagire, sono in completa balia dei padroni di casa, che fanno ciò che vogliono a centrocampo e continuano a provarci in attacco anche con le conclusioni imprecise di Candreva e Lukaku.

Il raddoppio è nell’aria ed arriva al 33′ minuto, questa volta proprio Lautaro Martinez, che viene servito da Candreva, lanciato in porta da una sponda meravigliosa di Lukaku su un lancio lungo dalla difesa, che di fatto chiude anzitempo la prima frazione di gioco, a parte un sinistro in curva di Ramirez.

Cambia un po’ il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa cominciano a calare e gli ospiti sono più reattivi a centrocampo, alzano un po’ il baricentro.

In realtà, i padroni di casa potrebbero chiudere i giochi con Lukaku, ma sbaglia clamorosamente tutto solo davanti al portiere su ennesima giocata di Eriksen, che poco dopo impegna Audero alla parata centrale.

Gol sbagliato, gol subito, visto che al 53′ minuto gli ospiti riaprono la partita accorciando con Thorsby, al posto giusto al momento giusto, che con un tap-in vincente ribadisce in rete la palla dopo la traversa colpita da Colley sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il gol subito scuote i padroni di casa, che tornano a macinare gioo ed occasioni, rendendosi ancora pericolosi con il solito Eriksen, ma questa volta Audero è attento, ma rischiano sulla conclusione di Murru, che sfiora l’incrocio, e sulla punizione di Leris. .

Video Gol Highlights di Inter-Sampdoria 2-1, recupero 25° Giornata Serie A

Il tabellino di Inter-Sampdoria 2-1, recupero 25° Giornata Serie A

INTER-SAMPDORIA 2-1

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (28′ st Moses), Gagliardini, Barella, Young (28′ st Biraghi); Eriksen (33′ st Borja Valero); Lukaku, Lautaro Martinez (38′ st Sanchez). A disp: Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Agoumé, D’Ambrosio. All.: Conte

Sampdoria (3-5-1-1): Audero, Bereszynski, Colley, Yoshida; Thorsby, Linetty (37′ st Askildsen), Bertolacci (37′ st Vieira), Jankto (24′ st Leris), Murru; Ramirez (24′ st Depaoli); La Gumina (31′ st Bonazzoli). A disp.: Falcone, Augello, Chabot, Ekdal, Tonelli, Gabbiadini, Leris, Rocha. All.: Ranieri

Arbitro: Mariani

Marcatori: 10′ Lukaku (I), 33′ Lautaro Martinez (I), 8′ st Thorsby (S)

Ammoniti: Bertolacci (S), Lautaro Martinez (I), Thorsby (S), Borja Valero (I), Gagliardini (I), Vieira (S)

Espulsi:

Note:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS