Video Gol Highlights Inter – Roma 1-0 e Sintesi 29-10-2023

Video Gol e Highlights di Inter – Roma 1-0, 9° Giornata Serie A: decide un gol di Thuram all’82°. Nerazzurri al comando della classifica di Serie A

L’Inter di Inzaghi batte la Roma a San Siro e mantiene il comando della classifica di Serie A salento a 25 punti dopo 10 giornate.

I nerazzurri ottengono una preziosa vittoria e dopo numerose occasioni da gol ottengono il meritato vantaggio all’82° con Thuram.

Battuta d’arresto per la Roma di Mourinho dopo 3 vittorie consecutive in campionato. Giallorossi restano fermi a 14 punti all’8°posto.

Sintesi di Inter – Roma 1-0:

All’ingresso in campo tanti fischi per l’ex Lukaku che batte il calcio d’inizio.

Al 6° minuto traversa per l’Inter con Calhanoglu.

Il centrocampista prova la botta dal limite dell’area ma il pallone si stampa sulla traversa con Rui Patricio battuto, Thuram prova il tap in ma interviene il portiere della Roma.

Al 15° ancora occasione Inter!

Dumfries va via sulla destra ed effettuo un cross al centro, Thuram anticipa tutti e prova il tiro a botta sicura ma Rui Patricio respinge coi piedi.

Al 16° ancora Inter pericolosa, Mkhitaryan mette un bel pallone per Di Marco che prova il sinistro a giro che termina di poco a lato.

In apertura di ripresa N’dicka interviene fallosamente su Thuram e viene ammonito. Calcio di punizione battuto da Calhanoglu e Thuram prova il colpo di testa che termina alto!

Al 53° Thuram serve Dumfries che efettua un cross basso per Barella che viene anticipato in extremis da Llorente in corner.

Al 66° prima occasione della Roma!

Cross dalla sinistra di Zalewski e Cristante con un bel colpo di testa mette all’angolino ma Sommer riesce a deviare miracolosamente in corner!

Al 75° due cambi per l’Inter: entrano Frattesi e Asllani ed escono Mkhitaryan e Calhanoglu.

Nella Roma entra Celik al posto di Zalewski.

All’82° l’Inter passa in vantaggio!

Cross basso di Dimarco e Thuram sbuca alle spalle di Llorente e mette in rete!

Highlights e Video Gol di Inter – Roma 1-0:

Tabellino di Inter – Roma 1-0:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dal 1′ st 36 Darmian), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 40′ st 6 de Vrij), 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 30′ st 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (dal 30′ st 16 Frattesi), 32 Dimarco (dal 38′ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes (dal 43′ st 17 Azmoun), 52 Bove, 59 Zalewski (dal 30′ st 19 Celik); 90 Lukaku, 92 El Shaarawy. A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 11 Belotti, 17 Azmoun, 19 Celik, 22 Aouar, 60 Pagano, 61 Pisilli, 64 Cherubini, 67 Joao Gabriel, 68 D’Alessio. Allenatore: Salvatore Foti.

Reti: al 36′ st Thuram

Ammonizioni: Pavard, N’dicka, Paredes, Calhanoglu, Bastoni, Cristante

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa