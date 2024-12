Video Gol Highlights Inter-Parma 3-1: Sintesi 6-12-2024

Video Gol e Highlights Inter-Parma 3-1, 15° Giornata Serie A: segnano Thuram, Dimarco e Barella, autorete di Darmian

L’Inter batte il Parma allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, consciuto anche come Stadio San Siro, nel primo anticipo del venerdì della quindicesima giornata di Serie A.

Continua l’ottimo momento dei nerazzurri, che dovranno recuperare una partita prima di avere il quadro della propria situazione in classifica, mentre gli emiliani si fermano a quota quindici punti.

Inter-Parma, 9° giornata di Serie A.

Sintesi di Inter-Parma 3-1

Out Acerbi e Pavard per Simone Inzaghi, che schiera Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo i soliti Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Non ci sono Bernabe, Charpentier, Circati e Kowalski per Fabio Pecchia, che punta su Hainaut, Delprato, Balogh e Valeri in difesa a protezione di Suzuki, in mediana Keita e Sohm, in attacco ci sono Cancellieri, Man e Mihaila sulla trequarti alle spalle di Bonny unica punta.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. C’è grande equilibrio in campo, nonostante i padroni di casa siano più propensi al possesso palla contro ospiti compatti in fase difensiva.

Dopo il giallo a Keita, si fa male Balogh, che viene sostituito da Leoni, poi Dumfries viene fermato dalla traversa al termine di una spettacolare azione corale, mentre le conclusioni di Mkhitaryan, Lautaro Martinez e Cancellieri non spaventano Sommer e Suzuki.

Al 41′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Dimarco, che trova il gol del vantaggio dopo una bella triangolazione con Mkhitaryan.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa raddoppiano subito al 52′ minuto con Barella, su assist incredibile di Mkhitaryan.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad insistere con Lautaro Martinez, sul quale è miracoloso Suzuki, prima dell’entrata in campo di Hernani e Almqvist al posto di Bonny e Keita.

Dopo il giallo a Dimarco, al 67′ minuto i padroni di casa calano anche il tris con Thuram, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Bisseck sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Girandola di cambi: dentro Correa, Asllani, Buchanan, Haj, Valenti e Darmian, fuori Thuram, Calhanoglu, Dimarco, Cancellieri, Valenti e Bastoni.

Al 80′ minuto, dopo un miracolo di Suzuki su Lautaro Martinez, gli ospiti provano a dare un senso al finale accorciando il risultato con l’autorete di Darmian, che devia nella propria rete il tentativo di Man.

Nel finale c’è spazio anche per Palacios al posto di Bisseck

Highlights e Video Gol di Inter-Parma 3-1:

Tabellino di Inter-Parma 3-1

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (48′ st Palacios), De Vrij, Bastoni (31′ st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (26′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (26′ st Buchanan); Lautaro, Thuram (26′ st Correa).

A disp.: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Carlos Augusto, Taremi. All.: S. Inzaghi



Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh (12′ Leoni), Valeri (30′ st Valenti); Sohm, Keita (15′ st Almqvist); Man, Mihaila, Cancellieri (30′ st Haj); Bonny (15′ st Hernani).

A disp.: Chichizola, Corvi, Estevez, Camara, Coulibaly, Di Chiara. All.: Pecchia



Arbitro: Abisso

Macatori: 40′ Dimarco (I), 11′ st Barella (I), 22′ st Thuram (I), 36′ st aut. Darmian (I)

Ammoniti: Bisseck (I); Keita (P)

Espulsi: –

