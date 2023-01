Video Gol Highlights Inter-Parma 2-1 dts: Sintesi Coppa Italia 10-1-2023

Video Gol e Highlights Inter-Parma 2-1 dts, Ottavi di finale Coppa Italia: segnano Acerbi, Lautaro Martinez e Juric

L’Inter batte in rimonta il Parma allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel primo degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Che fatica per i nerazzurri, che riescono però a conquistare i quarti di finale, eliminando gli emiliani, che sfiorano la grande impresa.

Sintesi di Inter-Parma 2-1 dts

Intera rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che fa un po’ di turnover schierando Correa in attacco con Lautaro Martinez, sulle fasce Dumfries e Gosens, ci sono Asllani, Gagliardini e Mkhitaryan in mediana e in difesa D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni davanti a Onana.

Mentre Fabio Pecchia schiera Del Prato, Balogh, Valenti e Osorio in difesa a protezione di Buffon, con Vazquez, Bernabe e Sohm in mediana, puntando su Estevez, Man e Benedyczak in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Il merito è soprattutto degli ospiti, davvero aggressivi in fase di pressing e reattivi a centrocampo contro avversari che cercano di fare possesso palla.

Dopo una bella parata di Onana su Vazquez e un clamoroso errore sotto porta di Gagliardini, si fa male Man, che viene sostituito da Juric.

Ed è proprio Juric a sbloccare la partita al 38′ minuto trovando il gol del vantaggio con un bellissimo destro fuori area al termine di una bellissima azione assistita da un tacco meraviglioso di Sohm, un minuto dopo un altro clamoroso errore dei padroni di casa, quello di Correa, che non aveva trovato la rete a porta sguarnita.

Nel finale i padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo e gli ospiti provano ad approfittarne sfiorando il raddoppio con Benedyczak, che trova la super risposta di Onana, e viene ammonito Bernabe.

Il secondo tempo è un vero e proprio monologo dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla difesa degli ospiti, completamente rintanati nella propria metà campo e compatti.

Dopo un tentativo di Mkhitaryan, spazio a Hainaut, Darmian, Acerbi, Mihaila, Camara, subito ammonito, Inglese, Dimarco, Dzeko e Bellanova al posto di Bernabe, Sohm, D’Ambrosio, Gosens, Estevez, Benedyczak, Bastoni, Mkhitaryan e Dumfries.

Al 88′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con un bellissimo destro di Lautaro Martinez, che risolve dopo un rimpallo in area di rigore, probabilmente aiutato anche da una deviazione di Osorio.

Nel finale continua l’assalto dei padroni di casa, ma Buffon si ricorda che è stato il miglior portiere del mondo a lungo compiendo un vero miracolo su Dzeko.

I tempi supplementari sono bellissimi, visto che gli ospiti giocano a viso aperto attaccando con grande personalità i padroni di casa, che però approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per sfruttare i contropiedi.

Dopo un miracolo di Onana su Camara, la palla gol del vantaggio sarebbe nei piedi di Hanaut, ma è clamorosamente poco cinico sotto porta, mentre Dimarco, anche ammonito, al volo non è preciso.

Entra Circati al posto di Valenti, ci prova Bellanova, sul quale è bravo Buffon, ma al 112′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Acerbi, fortunato e lesto nel ribadire in rete la palla dopo la parata di Buffon.

Spazio anche Skriniar al posto di Correa nel finale, durante il quale i padroni di casa riescono a non subire il tentativo di reazione degli avversari.

Highlights e Video Gol di Inter-Parma 2-1 dts:

Tabellino di Inter-Parma 2-1 dts

Inter (3-5-2): Onana 6; D’Ambrosio 5,5 (35′ st Acerbi 6,5), De Vrij 6, Bastoni 6 (22′ st Dimarco 7); Dumfries 4,5 (22′ st Bellanova 6), Gagliardini 5, Asllani 5, Mkhitaryan 5 (22′ st Dzeko 6), Gosens 5 (35′ st Darmian sv); Correa 4,5, Martinez 5 (7′ sts Skriniar sv). A disp.: Cordaz, Brazao, Curatolo, Zanotti, Carboni. All.: Inzaghi 5.



Parma (4-3-3): Buffon 7; Del Prato 6,5, Balogh 7, Osorio 7, Valenti 6,5 (1′ sts Circati sv); Estevez 6,5 (28′ st Camara 6), Bernabé 6 (35′ st Mihaila 6,5), Sohm 6,5; (35′ st Hainaut sv), Vazquez 6,5, Benedyczak 6,5 (28′ st Inglese 5,5), Man 6 (26′ Juric 7). A disp.: Chichizola, Corvi, Coulibaly, Ansaldi, Bonny, Charpentier, Tutino. All.: Pecchia 7.



Arbitro: Prontera

Marcatori: 38′ Juric (P), 42′ st Martinez (I), 5′ sts Acerbi (I)

Ammoniti: Dimarco (I); Bernabé, Camara (P)

Espulsi: nessuno