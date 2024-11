Video Gol Highlights Inter-Napoli 1-1: Sintesi 10-11-2024

Video Gol e Highlights Inter-Napoli 1-1, 12° Giornata Serie A: segnano McTominay e Calhanoglu, che sbaglia anche un rigore

Solo un pareggio tra Inter e Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo della domenica sera della dodicesima giornata di Serie A.

I partenopei riescono a conservare il primo posto in classifica, ma dietro di sé hanno quattro squadre appaiate ad un solo punto di distanza, mentre i nerazzurri non sfruttano una grandissima chance per completare la rimonta.

Inter-Napoli

Sintesi di Inter-Napoli 1-1

Out Carlos Augusto per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, ritrova Calhanoglu a centrocampo con Dumfries, Barella, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco i soliti Lautaro Martinez e Thuram.

Intera rosa a disposizione di Antonio Conte, che punta su Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa a protezione di Meret, ancora Gilmour in mediana con Anguissa e McTominay, in attacco il tridente formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

E’ una partita davvero equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti si difendono con compattezza, pressano con aggressività e ripartono in contropiede con velocità.

Al 23′ minuto, praticamente al primo vero e proprio tiro a porta, gli ospiti sbloccano il risultato con McTominay, su sponda di Rrahmani, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kvaratskhelia.

I padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo avversaria e attaccano a testa bassa, costringendo Meret al miracolo su Acerbi, prima del pareggio di Calhanoglu, che al 43′ minuto trova un bolide da fuori area, sul quale è mal posizionato il portiere.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente, nonostante i tatticismi, con i padroni di casa che provano ad accelerare il giro della palla.

Dopo un tentativo di Lautaro Martinez, i padroni di casa vengono fermati dai pali, prima Dimarco, che si vede negare la gioia del gol anche da un super Meret, e, poi, soprattutto, dopo l’entrata in campo di Lobotka per Gilmour, Calhanoglu, che sbaglia il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Anguissa su Dumfries al 74′ minuto.

E’ Meret a fare il fenomeno anche su Barella in mezzo alle entrate in campo di Simeone, Taremi, Zielinski, Darmian, Ngonge, Arnautovic e De Vrij al posto di Thuram, Calhanoglu, Dimarco, Politano, Lukaku, Lautaro Martinez e Bastoni nel finale, durante il quale proprio il Cholito non trova la porta da dentro l’area di rigore.

Highlights e Video Gol di Inter-Napoli 1-1:

Tabellino di Inter-Napoli 1-1

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (44′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (37′ st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (37′ st Darmian); Thuram (37′ st Taremi), Martinez (44′ st Arnautovic).

Allenatore: Inzaghi



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (15′ st Lobotka), McTominay; Politano (39′ st Ngonge), Lukaku (32′ st Simeone), Kvaratkshelia.

Allenatore: Conte



Arbitro: Mariani

Marcatori: 23′ McTominay (N), 43′ Calhanoglu (I)

Ammoniti: Dumfries (I)

Espulsi:

