Video Gol Highlights Inter-Napoli 1-0: sintesi 16-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Napoli 1-0, 12° Giornata Serie A: segna Lukaku su rigore, viene espulso Insigne, super Handanovic, palo di Petagna

L’Inter vince lo scontro diretto contro il Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella dodicesima giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Quinta vittoria consecutiva per i nerazzurri, che approfittano degli altri risultati per portarsi al secondo posto in classifica e a solo un punto di svantaggio dal primo posto.

Sconfitta immeritata e sfortunata per i partenopei, che vengono fermati dopo tre vittorie consecutive, perdendo però il secondo scontro diretto e big match di questa stagione, il terzo contando la partita saltata per il focolaio pandemico di ottobre.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. Entrambe le squadre non riescono a trovare velocità nel possesso palla, mentre potrebbero fare meglio in contropiede, ma le due fasi difensive sono perfette, visto che gli spazi non ci sono a causa della compattezza tra i reparti.

La grande palla gol per passare in vantaggio ce l’avrebbero i padroni di casa, ma Lautaro Martinez non trova clamorosamente la porta tutto solo a pochi metri dal portiere.

Certo, non fanno meglio gli ospiti, che allo stesso modo falliscono la possibilità di sbloccare il risultato con Zielinski, dopo la sponda di Petagna, che sfiora solo il palo.

Nel secondo tempo la partita sembra addormentarsi clamorosamente, anche perché i padroni di casa non fanno altro che difendersi e gli ospiti fanno un possesso palla sterile.

Poi, però, si accende tutto dopo il clamoroso miracolo di Handanovic sul colpo di tacco di Insigne a volo, visto che dopo succede di tutto e di più.

Infatti, al 73′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lukaku, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per il fallo di Ospina su Darmian, viene espulso tra l’altro Insigne per proteste.

Eppure, la reazione degli ospiti è rabbiosa ed orgogliosa, visto che prendono in mano il pallino del gioco iniziando un vero e proprio assalto alla porta di Handanovic, che alza la saracinesca risultando decisivo prima su Politano, che poco dopo è impreciso, poi su Di Lorenzo.

Nel finale l’assedio degli ospiti meriterebbe maggiori gratificazioni, ma questa volta è il palo a negare il gol a Petagna.

INTER-NAPOLI 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (22′ st Sensi), Gagliardini, Young (41′ st D’Ambrosio); Lukaku, Lautaro (32′ st Hakimi).

A disp.: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Eriksen. All.: Conte

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko (29′ st Politano); Lozano, Zielinski (29′ st Fabian Ruiz), Insigne; Mertens (16′ Petagna).

A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka. All.: Gattuso

Arbitro: Massa

Marcatori: 28′ st rig. Lukaku (I)

Ammoniti: Brozovic, Lukaku, Skriniar, Handanovic (I), Bakayoko, Ospina, Lozano (N)

Espulsi: 27′ st Insigne (N) – insulti all’arbitro

