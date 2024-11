Video Gol Highlights Inter-Lipsia 1-0: Sintesi 26-11-2024

Video Gol e Highlights Inter-Lipsia 1-0, 5° Giornata Champions League: decide l’autorete di Lukeba

L’Inter batte il Lipsia allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League.

Vittoria fondamentale per i nerazzurri, che si portano a quota tredici punti in classifica, in piena zona qualificazione diretta, rovinando i tedeschi, fermi a zero punti con solo sconfitte finora.

Sintesi di Inter-Lipsia 1-0

Out Acerbi e Frattesi per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, de Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco, in attacco scelto Taremi con Lautaro Martinez.

Non ci sono Bitshiabu, Elmas, Klostermann, Poulsen, Raum, Schlager e Xavi Simons per Marco Rose, che punta su Geertruida, Orban, Lukeba e Henrichs in difesa a protezione di Gulacsi, a centrocampo scelti Nusa, Haidara, Kampl e Baumgartner, in attacco sorpresa Andre Silva al fianco di Openda.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

I padroni di casa sono subito arrembanti con Bastoni, Taremi e Dimarco, mentre viene ammonito Pavard prima del tentativo anche di Lautaro Martinez.

Al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con l’autorete di Lukeba, sfortunato nel deviare nella propria porta il calcio d’angolo di Dimarco.

Gli ospiti non riescono a reagire, accusano il colpo, si abbassano molto e sono contratti talmente da lasciare ai padroni di casa non solo il possesso palla, ma anche il dominio del gioco, mentre vengono ammoniti Bastoni e Baumgartner e si fa male Pavard, sostituito da Bisseck.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano a macinare gioco ed occasioni contro ospiti fin troppo contratti e poco propositivi.

Infatti, i padroni di casa si fanno vedere più volte in attacco con Dumfries, Calhanoglu e Taremi prima dell’entrata in campo di Ouedraogo, Sesko, Seiwald, Thuram e Carlos Augusto al posto di Baumgartner, Andre Silva, Haidara, Taremi e Bastoni.

Tra i tentativi di Zielinski, Kampl, Nusa e Thuram, c’è spazio anche per Gebel, Vermeeren, Mkhitaryan e Arnautovic al posto dell’infortunato Ouedraogo, Geertruida, Calhanoglu e Lautaro Martinez, mentre viene ammonito Lukeba

Highlights e Video Gol di Inter-Lipsia 1-0:

Tabellino di Inter-Lipsia 1-0

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (44′ Bisseck 6), De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (21′ st Carlos Augusto 6); Dumfries 6,5, Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (31′ st Mkhitaryan sv), Zielinski 6,5, Dimarco 6,5; Taremi 6 (20′ st Thuram 6), Lautaro 6 (31′ st Arnautovic sv)

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Buchanan, Asllani, Darmian, Aidoo

Allenatore: Inzaghi S. 6,5



Lipsia (4-4-2): Gulacsi 6; Henrichs 5,5, Lukeba 5, Orban 5,5, Geertruida 5,5 (40′ st Gebel); Nusa 5,5, Haidara 5,5 (16′ st Seiwald 5,5), Kampl 5,5, Baumgartner 5,5 (16′ st Ouedraogo sv – 24′ st Vermeeren 5,5); André Silva 5 (16′ st Sesko), Openda 5,5

A disposizione: Vandervoordt

Allenatore: Rose 5



Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Marcatori: 27′ aut. Lukeba (I)

Ammoniti: Pavard, Bastoni (I), Baumgartner, Lukeba (L)

Espulsi: –

Note: Rose (L) ammonito per proteste

