Video Gol Highlights Inter-Lecce 2-0: Sintesi 23-12-2023

Video Gol e Highlights Inter-Lecce 2-0, 17° Giornata Serie A: segnano Bisseck e Barella

L’Inter batte il Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime cinque, per i nerazzurri, sempre più in testa alla classifica, che fermano i pugliesi dopo più di un mese da risultati utili consecutivi.

Sintesi di Inter-Lecce 2-0

Tantissime assenze per Simone Inzaghi, orfano di Cuadrado, Dimarco, Dumfries e Lautaro Martinez, convocati, invece, De Vrij e Sanchez, seppur non al meglio. In difesa viene confermato Bisseck con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, viene lanciato Carlos Augusto a centrocampo con Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, mentre in attacco c’è Arnautovic con Thuram.

Indisponibili Almqvist e Dermaku per Roberto D’Aversa, che schiera Gallo in difesa con Pongracic, Baschirotto e Gendrey a protezione di Falcone, ritrova Gonzalez in mediana con Ramadani e Oudin e sceglie ancora Piccoli in attacco con Strefezza e Banda.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza dietro la linea del centrocampo.

Dopo un tentativo di Gonzalez, anche ammonito, Falcone è assolutamente decisivo su Arnautovic e Thuram, mentre Banda è impreciso prima del giallo rifilato a Calhanoglu e alla traversa di Bisseck.

Al 43′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato proprio con Bisseck, che trova il gol del vantaggio saltando più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Calhanoglu.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Kaba al posto di Gonzalez, ma soprattutto con la reazione degli ospiti, che alzano il baricentro e si lanciano nella metà campo avversaria, lasciando però spazi agli avversari.

Dopo i tentativi di Arnautovic e Bisseck, viene ammonito Piccoli, Rafia entra al posto di Strefezza, che obbliga Sommer al miracolo sulla linea della porta.

Spazio a Krstovic e Asllani per Piccoli e Calhanoglu, viene ammonito Pongracic, ma al 78′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Barella, su assist fantascientifico di Arnautovic di tacco.

⏱️ FT | 𝑩𝒊𝒔𝒔𝒆𝒄𝒌 e 𝑩𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒂 per i 3 punti! ✅🖤💙#InterLecce 2-0 pic.twitter.com/lHxKPJkBcA — Lega Serie A (@SerieA) December 23, 2023

Dopo l’espulsione di Banda al 83′ minuto per proteste, entrano Sanchez, Pavard, Sansone, Venuti, Klaassen e Frattesi al posto di Thuram, Carlos Augusto, Oudin, Gendrey, Mkhitaryan e Barella, nel mezzo la parata di Falcone al tiro di Asllani.

Highlights e Video Gol di Inter-Lecce 2-0:

Tabellino di Inter-Lecce 2-0

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (44′ st Frattesi), Calhanoglu (30′ st Asllani), Mkhitaryan (44′ st Klaassen), Carlos Augusto (39′ st Pavard); Thuram (39′ st Sanchez), Arnautovic. A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Agoume, Motta, Stabile, Sarr. All.: Inzaghi



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (41′ st Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (41′ st Sansone), Ramadani, Gonzalez (1′ st Kaba); Strefezza (19′ st Rafia), Piccoli (28′ st Krstovic), Banda. A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Touba. All.: Tarozzi (D’Aversa squalificato)



Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 43′ Bisseck (I), 33′ st Barella (I)

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I), Piccoli (L), Pongracic (L)

Espulsi: Al 38′ st Banda (L) per proteste e insulti all’arbitro

Note: Al 23′ st ammonito Inzaghi (I) per proteste